Žalgiriečiai Barselonoje: ilgoka pertraukėlė baigėsi

Žalgiriečiai svečiuose privertė kapituliuoti „Barcelonos“ krepšininkus 88:73.
Pastarąjį kartą kauniečiai „Blaugrana“ arenoje buvo triumfavę 2017-ųjų spalio 24-ąją (81:75).
Šįkart šimtaprocentiniu taiklumu blykstelėjo Maodo Lo (5/5 tritaškių), Laurynas Birutis (2/2 dvitaškių), Sylvainas Francisco (4/4 baudų metimų).
Nesisekė „Barcelonos“ starto penketo žaidėjams Kevinui Punteriui (0/3 tritaškių), Tomašui Satoransky (5 klaidos), Willui Clyburnui (0/2 dvitaškių, 0/1 tritaškių).
„Kontroliavome rungtynes gynyba. Pavyko daugmaž padaryti tai, ką buvome sutarę. Svarbiausia buvo neleisti varžovams tolimų metimų, stengtis viską apsunkinti“, – komentavo „Žalgirio“ vyriausiasis treneris Tomas Masiulis.
„Išties, pergalę lėmė gera gynyba, fiziškumas. Norėjome sustabdyti jų greitą puolimą, manau, kad viskas pavyko“, – pridūrė D. Sirvydis.
Tikrasis „Žalgirio“ veidas
„Barselonoje matėme žalgiriečių sportinį pyktį po trijų pralaimėjimų iš eilės. Nusiteikimas ir kovingumas buvo aukščiausio lygio“, – teigė Andrius Šležas.
Buvęs krepšininkas pats ne kartą susidūrė su T. Masiuliu priešingose barikadų pusėse. Iš pradžių ne vienus metus vilkėdamas Vilniaus „Lietuvos ryto“ marškinėliais, o vėliau ir dirbdamas treneriu Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) pirmenybėse, kai dabartinis „Žalgirio“ strategas žengė pirmuosius karjeros žingsnius.
„Šiemetis „Žalgiris“, laimi ar pralaimi, man atrodo gražiai. Visi žaidėjai žino savo vaidmenį ir papildo vienas kitą. Jie labai gerai dalijasi kamuoliu. Įžaidėjai S. Francisco ir Nigelas Williamsas-Gossas puikiai valdo komandą“, – dalijosi įspūdžiais pašnekovas.
– Stebint įspūdingą kauniečių pasirodymą Barselonoje kilo klausimas, kas jiems trukdė išvengti tragiškos savaitės anksčiau, kai pralaimėjo Eurolygoje ir Lietuvos čempionate? – paklausėme A. Šležo.
– Po dviejų nesėkmių Eurolygoje žalgiriečiai į mūšį su Panevėžio „Lietkabeliu“ stojo nenusiteikę rimtai kovai, todėl vėl gavo niuksą. Šiek tiek skiriasi ir žaidimo braižas Eurolygoje ir LKL – šiek tiek kitokios gynybos sistemos, kiti niuansai, keičiasi ir žaidėjų vaidmenys. Vis dėlto Barselonoje vėl pamatėme tikrąjį „Žalgirio“ veidą.
– Kas pakeitė žalgiriečių motyvaciją?
– Vyrai, matyt, supranta, kad, sezono pradžioje pralaimėjus dar kelis mačus, visi imtų kalbėti, kad pirmos dvi skambios pergalės prieš Eurolygos favoritus buvo atsitiktinės. Vadinamieji tinklalaidžių ekspertai vadintų juos išsišokėliais ir vėl primintų savo liūdnas prognozes dėl atkrintamųjų varžybų. Be to, „Barcelona“ – labai rimtas klubas, motyvuojantis bet kurį varžovą. Smagu, kad kauniečiai visą mačą kontroliavo žaidimo eigą. Pasitaikė duobelė, kai iš dvidešimties taškų persvaros liko vienženklis pranašumas. Tai kartojasi vos ne visose sezono rungtynėse, todėl kauniečiams reikėtų išanalizuoti bangavimų priežastis, nes galiausiai tai gali kainuoti brangiai.
– Kauniečius Barselonoje tempė M. Lo. Regis, vokietis vis labiau atsiskleidžia naujoje komandoje. Kokia Jūsų nuomonė?
– Matyti, kad jis, kaip patyręs krepšininkas, Europos čempionas, labai pasitiki savo jėgomis. Nepasakyčiau, kad M. Lo – ryškus snaiperis, bet protingas žaidėjas, ėmęsis daugiau iniciatyvos, kai susižeidė N. Williamsas-Gossas. Barselonoje jo metimai smigo idealiai. Sakyčiau, kad šiemet nė vienas „Žalgirio“ legionierius neiškrinta iš konteksto. Kaip specialistas, auga ir T. Masiulis.
– Su T. Masiuliu ne vieną sezoną grūmėtės skirtingose barikadų pusėse kaip žaidėjai, o vėliau galynėjotės ir kaip NKL komandų treneriai. Ar stebite savo kolegos progresą?
– Su Tomu atlaikiau nemažai mūšių aikštelėje. Jis visada pasižymėjo protingu žaidimu, vis atsidurdavo reikiamu metu reikiamoje vietoje, patikimai kamšė „Žalgirio“ gynybos spragas. Prieš jį žaisti būdavo tikrai sunku. Gudrumą, situacijų suvokimą jis perkėlė ir į trenerio darbą. Smagu matyti, kaip akivaizdžiai jis tobulėja.
– Barselonoje rezultatyviausias sezono rungtynes sužaidė D. Sirvydis. Kas tai lėmė?
– Kartais sirgaliai iš Deivido tikisi net daugiau, nei turėtų. Man atrodo, kad jam pačiam nėra didelio skirtumo – sekasi kurią nors dieną ar ne. Jis žaidžia vienodu ritmu ir energija. Jei prasčiau pataiko, tai nereiškia, kad kitąkart ims dvejoti. Snaiperis drąsiai atlieka savo pareigas, atrodo motyvuotas kuo geriau žaisti aukščiausiu Europos klubų krepšinio lygiu.
Du mačai – namuose
Spalio 28-ąją žalgiriečiai savo arenoje išmėgins jėgas su Bolonijos „Virtus“ komanda, o 30 d. – su Vilerbano ASVEL.
Prancūzijos atstovai savo aikštėje 85:79 įveikė „Dubai“ ekipą. ASVEL kariauną į pergalę vedė 38-erių veteranas Nando De Colo – pelnė 24 taškus, atliko penkis rezultatyvius perdavimus.
Ketvirtą mačą iš eilės laimėjo Donato Motiejūno atstovaujama Belgrado „Crvena zvezda“: namuose, stebint beveik 20 tūkst. sirgalių. 90:72 nugalėjo Vitorijos „Baskonia“ su Tadu Sedekerskiu.
D. Motiejūnas surinko 8 taškus, keturis kartus atkovojo kamuolį. T. Sedekerskis pelnė 2 taškus (nepataikė nė vieno tritaškio – 0/5), šešis kartus atkovojo kamuolį.
„Baskonia“ šį sezoną pralaimėjo jau šešias Eurolygos dvikovas ir nugrimzdo į turnyro lentelės dugną.
Statistika
„Barcelona“–„Žalgiris“ 73:88 (14:26, 25:26, 15:23, 19:13).
Barselona, „Blaugrana“ arena, 4 125 žiūrovai.
„Barcelona“: J. Parra 17 taškų (4/5 dvitaškių, 2/3 tritaškių), T. Šengelija 13 (5 atkovoti kamuoliai), T. Satoransky 11 (2/3 tritaškių, 3 perimti kamuoliai, 5 klaidos), J. Marcosas (3/5 tritaškių) ir J. Vesely (7 atkovoti kamuoliai) po 9, K. Punteris 7 (0/3 tritaškių), M. Cale'as 5, W. Hernangomezas 2, M. Norrisas, W. Clyburnas ir S. Keita po 0.
„Žalgiris“: M. Lo 20 taškų (5/5 tritaškių, 5 rezultatyvūs perdavimai), S. Francisco (2/7 tritaškių, 4 rezultatyvūs perdavimai, 4 perimti kamuoliai) ir D. Sirvydis po 14, M. Wrightas 10 (7 atkovoti kamuoliai), Ą. Tubelis 8 (4/5 dvitaškių), D. Sleva 5, N. Williamsas-Gossas, I. Brazdeikis ir L. Birutis po 4, E. Ulanovas 3, A. Butkevičius 2 (5 atkovoti kamuoliai), M. Rubštavičius 0.
Komandų rodikliai. Taiklumas: dvitaškių – 18/41 (44 proc.) ir 22/36 (61 proc.), tritaškių – 7/22 (32) ir 11/27 (41), baudų metimų – 16/20 (80) ir 11/14 (79). Atkovota kamuolių – 39 ir 30, perimta – 6 ir 9. Rezultatyvūs perdavimai – 14 ir 16. Klaidos – 13 ir 11.
6-as turas
Belgrado „Crvena zvezda“–Vitorijos „Baskonia“ 90:72 (21:20, 19:23, 32:15, 18:14). 19 795 žiūrovai. C. Milleris-McIntyre’as 20 taškų (4 rezultatyvūs perdavimai) / T. Luwawu-Cabarrot’as 24 taškai.
Milano „Emporio Armani“–„Valencia“ 100:103 (18:24, 30:30, 26:31, 26:18). 6 545 žiūrovai. L. Bolmaro 31 taškas (4 atkovoti kamuoliai) / J. Montero 18 taškų (8/8 baudų metimų).
Tel Avivo „Hapoel“–„Monaco“ 85:77 (27:18, 17:16, 18:29, 23:14). 3 285 žiūrovai. V. Micičius 22 taškai (4/5 tritaškių, 5 klaidos) / M. Jamesas 20 taškų (5 rezultatyvūs perdavimai).
Vilerbano ASVEL–„Dubai“ 85:79 (21:24, 23:20, 15:24, 26:11). 8 185 žiūrovai. N. De Colo 24 taškai (13/13 baudų metimų, 5 rezultatyvūs perdavimai) / D. Baconas 22 taškai (5 klaidos).
Tel Avivo „Maccabi“–Madrido „Real“ 92:91 (17:27, 40:21, 19:26, 16:17). 526 žiūrovai. L. Walkeris 27 taškai (5/10 tritaškių, 4 rezultatyvūs perdavimai) / M. Hezonja 24 taškai (9 atkovoti kamuoliai, 4 klaidos).
