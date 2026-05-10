Šarūnas Jasikevičius sureagavo į po jo komentaro kilusią audrą

Š. Jasikevičius savo socialinio tinklo paskyroje dalijosi dirbtinio intelekto sugeneruota nuotrauka, kuri primena filmo plakatą. Jos centre – užrašas „The Comment Section“ (liet. „Komentarų skiltis“), aplink užrašą – įvairios socialiniuose tinkluose apie situaciją pasisakiusių žmonių citatos.
„Pagal tikrus įvykius, kurie padalino tautą“, – rašoma plakato viršuje.
Primename, kad po ketvirtfinalio pergalės prieš Kauno „Žalgirį“ Stambulo „Fenerbahče“ vyriausiasis treneris Š. Jasikevičius penktadienį pasirodė spaudos konferencijoje. Čia jis buvo paklaustas apie Vilniaus „Ryto“ pasiekimus bei sostinės komandos tada dar būsimą pasirodymą FIBA Čempionų lygos finale.
„Lietuvoje yra tik viena komanda“, – trumpai į žurnalisto klausimą atsakė Š. Jasikevičius.
Vilniaus „Rytas“ šeštadienį tapo Čempionų lygos nugalėtojais, o Š. Jasikevičiaus ištarti žodžiai tik dar labiau paaštrino situaciją. Į šalyje kilusį ažiotažą sureagavo ir žinomi žmonės.
