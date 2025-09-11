„Šiauliuose“ – visą karjerą NBA praleidęs Reddishas, klubą paliko legionierius

26-erių 203 cm ūgio krepšininkas pastaruosius du sezonus atstovavo Los Andželo „Lakers“ klubui, o prieš tai žaidė Portlando „Trail Blazers“, Niujorko „Knicks“ ir Atlantos „Hawks“ ekipose. Per šešerių metų laikotarpį NBA C.Reddishas tris sezonus fiksavo dviženklį taškų rodiklį.
„Sunku pasakyti, kodėl jo kelias NBA šiuo metu sustojo. Teko susidurti su daugeliu ryškių žaidėjų, kuriems ten nepavyko įsitvirtinti – susideda labai daug faktorių, – kalbėjo „Šiaulių“ vyr. treneris Darius Songaila. – Jo atletiškumas ir kūno sudėjimas tikrai atitinka aukščiausią lygį. Neabejoju, kad mūsų komandoje jis galės rungtyniauti per kelias pozicijas. Europos krepšinis keičiasi, daugelis rungtyniauja vis greičiau, tad tikrai tikime, jog jis čia pritaps.“
Per šešis sezonus NBA naujasis „Šiaulių“ klubo narys fiksavo 8,5 taško, 2,7 atkovoto kamuolio bei 1,2 rezultatyvaus perdavimo vidurkius. Pastarąjį 2024–2025 m. sezoną Los Andžele jo rodikliai siekė 3,2 taško ir 2 atkovotus kamuolius per 18 minučių.
Ryškiausius skaičius krepšininkas pasiekė 2021–2022 m., kai atstovaudamas „Hawks“ rinko 11,9 taško, 2,5 atkovoto kamuolio bei 1,1 rezultatyvaus perdavimo per mačą.
Prieš persikeliant į NBA Reddishas vilkėjo prestižinio Djuko universiteto marškinėlius, kur komandoje sudarė garsiąją trijulę su Zionu Williamsonu ir R. J. Barrettu.
2023-aisiais išvykęs į „Lakers“, krepšininkas su komanda laimėjo pirmą kartą organizuoto NBA vidurio sezono taurės turnyro trofėjų.
Taip pat „Šiaulių“ klubas praneša, jog prieš dvi savaites į Šiaulius atvykęs Willas Richardsonas abipusiu susitarimu palieka komandą. Krepšininkas su Saulės miesto ekipos marškinėliais spėjo sužaisti dvejas draugiškas rungtynes prieš Valmieros ir Liepojos komandas. Per du susitikimus gynėjas rinko 14,5 taško vidurkį.
Iki sezono starto šiauliečiai sužais dar dvejas rungtynes. Rugsėjo 13–14 dienomis komanda dalyvaus Klaipėdoje organizuojame turnyre, kur pusfinalyje susitiks su Talino „Kalev“.
Naujausi komentarai