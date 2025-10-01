Sporto aistruoliams – vis daugiau krepšinio

Čempionės debiutas
Atvirame Lietuvos moterų krepšinio lygos čempionate („Open Smart Way MLKL“) dalyvauja dešimt komandų: septynios mūsų šalies, dvi Latvijos ir viena Estijos.
Pergale debiutavo (kaip vyriausioji trenerė) 1997-ųjų Europos čempionė Lina Brazdeikytė. Jos vadovaujama Klaipėdos LCC tarptautinio universiteto (TU) ekipa 62:54 įveikė „Alytaus–GUT.lt“ krepšininkes.
„Blynas prisvilo, bet pamoka – gera. Man patinka greitas, agresyvus žaidimas, tačiau nebuvo nei vieno, nei kito, o klaidų – per akis. Ne tokį savo veidą norime parodyti, tačiau pamažu pasieksime tai, ko tikimės. Bet kokiu atveju kitas mačas privalės būti kitoks“, – sakė L. Brazdeikytė.
Čempionate taip pat rungtyniauja Vilniaus „Kibirkštis–TOKS“, Klaipėdos „Neptūnas–Amberton“, „Šiauliai–Vilmers“, Kauno „Aistės–LSMU“, „Panevėžys“, Rygos TTT, Rygos P. Stradinio universitetas ir „TSA–Cityteed“.
Vilnietės per pirmą dvikovą 94:50 sutriuškino „Šiaulius–Vilmers“.
Jauniausi – šešiolikmečiai
Šiandien į aikštes žengs Nacionalinės krepšinio lygos („Urbo–NKL“) čempionato dalyviai.
Praeito sezono nugalėtojo titulą ginsiantis „Telšių“ klubas pirmo turo rungtynes žais su šiemet pavasarį bronzą iškovojusiais Kauno „Žalgirio“ dubleriais, vicečempionai „Vilkaviškio–Perlas Go“ krepšininkai – su Ukmergės „Steku“.
Jėgas išmėgins Kauno rajono „Omega–Tauras–LSU“ ir Klaipėdos „Neptūnas–Akvaservis“, Mažeikių „M Basket“ ir Palangos „Olimpas“, „Alytus“ ir „Šilutė–PDS.lt“, „Kretinga-Rivilė“ ir Šakių „Vytis–VDU“, Vilniaus „Rytas–2“ ir Plungės „Olimpas“, Kėdainių sporto centras (SC) ir „Jurbarkas–Karys–Manvesta“.
Kitą savaitę sezoną pradės ir Marijampolės „Sūduva–Mantinga“.
Tarp vyriausių „Urbo–NKL“ varžybų dalyvių – 39-erių Mindaugas Stašys, Laurynas Mikalauskas ir Marius Runkauskas (visi – Palangos „Olimpas“), jauniausi – šešiolikmečiai Neidas Linartas („Omega–Tauras–LSU“), Domas Urbaitis ir Amandas Mickus (abu – „M Basket“), Jonas Zabitis (Palangos „Olimpas“), Julius Bračkus (Plungės „Olimpas“), Simas Sankūnas, Tomas Čiuplys ir Laurynas Chadatavičius (visi – „Perlas Go“), Gabrielius Buivydas („Rytas–2“).
Jubiliejinis sezonas
Moksleivių krepšinio lyga (MKL), išugdžiusi dešimtis žinomų žaidėjų, švenčia 25-metį.
2001–2002 m. sezoną varžėsi 51 komanda, šiuo metu – beveik 500 ekipų, kone 7 tūkst. moksleivių, net 27 skirtingų amžiaus grupių ir divizionų čempionatai.
MKL varžybose dalyvavo vėliau nacionalinei moterų krepšinio rinktinei atstovavusios Eglė Šulčiūtė, Gintarė Petronytė, Kamilė Nacickaitė-Van Der Horst, Gabrielė Šulskė, Giedrė Labuckienė, Eglė Šventoraitė, Laura Juškaitė, Gabija Meškonytė, Justė Jocytė, olimpiečiai Antanas Kavaliauskas, Marius Prekevičius, Linas Kleiza, Jonas Mačiulis, Mantas Kalnietis, Paulius Jankūnas, Martynas Pocius, Jonas Valančiūnas, Marius Grigonis.
Per pastarąjį penkmetį MKL į didžiąsias krepšinio arenas išlydėjo Ąžuolą Tubelį, Deividą Sirvydį, Augustą Marčiulionį, Paulių Murauską, Igną Sargiūną, Kasparą Jakučionį, Dovydą Buiką, Justiną Miknaitę, Eglę Zabotkaitę, Dalią Donskichytę, Audronę Zdanevičiūtę.
MKL čempionatuose jaunuosius talentus ugdė Kazys Maksvytis, Giedrius Žibėnas, Marius Kiltinavičius, Egidijus Ženevičius, Tomas Purlys, Edvinas Justa, Andrius Šležas, Gintaras Razutis, Gintautas Regina, Ramunė Kumpienė, Lina Dambrauskaitė, L. Brazdeikytė, Ina Revinskienė, Diliara Velišajeva, Sandra Linkevičienė.
„Lyga sėkmingai gyvuoja tik visos bendruomenės – žaidėjų, trenerių, sirgalių, partnerių ir tėvelių – dėka“, – pabrėžė MKL direktorius Petras Aleksonis.
