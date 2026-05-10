Sureagavo į Šarūno Jasikevičiaus žodžius: kam vargintis, kai gali tiesiog „pamarozinti“

Po ketvirtfinalio pergalės prieš Kauno „Žalgirį“ Stambulo „Fenerbahče“ vyriausiasis treneris Š. Jasikevičius penktadienį pasirodė spaudos konferencijoje. Čia jis buvo paklaustas apie Vilniaus „Ryto“ pasiekimus bei sostinės komandos tada dar būsimą pasirodymą FIBA Čempionų lygos finale.
„Lietuvoje yra tik viena komanda“, – trumpai į žurnalisto klausimą atsakė Š. Jasikevičius.
Vilniaus „Rytas“ šeštadienį tapo Čempionų lygos nugalėtojais, o Š. Jasikevičiaus ištarti žodžiai tik dar labiau paaštrino situaciją. Į šalyje kilusį ažiotažą sureagavo ir žinomi žmonės.
Štai žurnalistas ir visuomenininkas Andrius Tapinas teigė, kad Š. Jasikevičiui derėjo pasirinkti kitokią savo minties formuluotę.
„Tai kiek tų komandų yra? Atsakymas nesudėtingas. Lietuvoje – daug, o didžiajai daliai sporto sirgalių (išskyrus Oleką ir Zuoką) – yra tik viena JŲ.
Krepšinyje savo komandos neturiu, mano komanda yra kitoje sporto šakoje, bet tai netrukdo pasidžiaugti gimtojo miesto krepšinio klubo iškovotu titulu Europoje. Šiaip visiems būtų gerai pasidžiaugti, nes krepšinyje tie europiniai titulai nedažni, o futbole kol kas…
O dėl Jasikevičiaus. Juk gavęs žurnalisto klausimą jis galėjo atsakyti: „Sveikinu „Rytą“ patekus į finalą, noriu, kad lietuviai laimėtų kuo daugiau titulų, bet, aišku, Lietuvoje man pačiam yra tik viena komanda”. Ir viskas būtų gerai.
Bet kam vargintis, kai gali tiesiog pamarozinti ir daug kas žavėsis, kaip žavisi, kai jis įžeidinėja žurnalistus ar staugia ant žaidėjų, nes čia juk Jasikevičius, jis „tiesą rėžia ir visiems jų vietą parodo“, – savo nuomonę feisbuko paskyroje išsakė A. Tapinas.
Savo ruožtu keliautojas Mantas Bertulis kreipėsi į Š. Jasikevičių.
„Lietuvoje komanda ne viena. Su pergale, vilniečiai! Neatsimenu, kada paskutinį kartą taip sirgau už „Rytą“. Kosmosinis finalas“, – po „Ryto“ pergalės trumpai rašė jis.
„Vis dėlto Lietuvoje tikrai daugiau nei viena komanda“, – antrino jam komikas Olegas Šurajevas.
O komikas Antanas Kisliakas šmaikštavo: „Lietuvoje yra viena komanda. Ir ji ką tik laimėjo taurę!“
Į kilusią pasipiktinimo audrą prisijungė ir politikai.
Štai europarlamentaras Dainius Žalimas, teigė, kad „Š. Jasikevičius irgi klysta“.
„Šiais metais „Rytas“ – čempionas! Ir jau visai nesvarbu, kaip baigsis LKL. Jasikevičius irgi klysta“, – dėstė jis.
Konservatorius Matas Maldeikis irgi sveikino „Rytą“ su pergale.
„Myliu Rytą. Kiek kartų jie man sugadino gyvenimą, tiek kartų daugiau jų pergalės buvo saldžiausios. Didelė mano gyvenimo dalis. Kosmosas. Dabar kelias apie į Europos NBA daug artimesnis. Ir tada tikrai liks viena komanda“, – rašė jis.
