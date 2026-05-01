Tomas Masiulis: koncentracijos klaidos yra nepateisinamos

„Sveikinimai „Fenerbahče“ su tikrai geru žaidimu, jų fiziškumas viską lėmė, o mes leidome jiems pirmoje pusėje atkovoti 12 kamuolių, tai, manau, daug ką pasako. Šnekam apie tą fiziškumą, bet manau, kad galime žymiai daugiau“, – kalbėjo strategas.
Treneris išskyrė ir koncentracijos klaidas.
„Atsiminus tą situaciją su Sylvaino Francisco pagalba, tai ten jokios pagalbos neturėjo būti. Jie užsikūrė, o ta mūsų koncentracija tokiu momentu labai smarkiai nubaudė. Dar, kai duodame atkovotus kamuolius, laisvus tritaškius geriausiems metikams, tai nėra pateisinami dalykai“, – akcentavo T.Masiulis.
T.Masiulis paminėjo trečiojo kėlinio atkarpą, kai pritrūko komandinių veiksmų.
„Taip, ypač trečiajame kėlinyje labai nepatiko. Blogai jaučiuosi, kad mano komanda taip žaidė, kai mes dar galėjome kantriau žaisti. Pradėjome žiūrėti savęs, ieškoti taškų, kai dar galėjome kautis ir žaisti, taip kad čia mano atsakomybė – nesugebėjau nuteikti, kad žaistume logišką krepšinį“, – kalbėjo T.Masiulis.
Atkrintamųjų serija jau kitą trečiadienį persikels į Kauną, kuriame žalgiriečiai sieks švelninti serijos rezultatą.
