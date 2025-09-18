Triukšmingai palaikytas „Žalgiris“ šventė pergalę Londone

Kaip namuose rungtyniavusiam „Žalgiriui“ pirmuosius 4 taškus pelnė Laurynas Birutis (4:4), dvitaškį su pražanga pridėjo Nigelas Williamsas-Gossas, po krepšiu praslydo Sylvainas Francisco – 9:4. Tarp Deivido Sirvydžio dviejų taiklių tritaškių įsiterpė Edgaro Ulanovo baudos metimas ir Moseso Wrighto dvitaškis po verpstės – 18:13. E. Ulanovas dar kartą pataikė 1 iš 2 baudų, M. Wrightas dėjo į krepšį (21:17), bet kėlinį sėkmingiau užbaigė „Lions“ – 21:23.
N. Williamsas-Gossas realizavo tik 1 baudą iš 3, bet L. Biručio dvitaškis ir Ąžuolo Tubelio 3 baudų metimai vėl vedė „Žalgirį“ į priekį – 27:23. S. Francisco rinko 5 taškus, M. Wrightas pridėjo 4 – 36:30. Antrąjį kėlinį uždarė E. Ulanovo ir Igno Brazdeikio taiklūs baudų metimai – 40:37.
Trečiojo kėlinio pradžioje L. Birutis įmetė baudą, N. Williamsas-Gossas prasiveržė po krepšiu, o Dustinas Sleva įveikė varžovų gynybą tiek iš arti, tiek ir atakuodamas iš trijų taškų zonos – 48:45. S. Francisco įmetė tritaškį ir vėliau pasižymėjo prasiveržimu su pražanga – 54:48. Kėlinio pabaigoje Mantas Rubštavičius švystelėjo taiklų tritaškį, M. Wirghtas galingu bloku nutraukė „Lions“ ataką – 57:50.
M. Wrightas dėjo po E. Ulanovo perdavimo, pats „Žalgirio“ kapitonas pridėjo baudos metimą – 60:52. D. Sleva ir S. Francisco didino persvarą iki 10 taškų – 64:54. M. Wrightas gerai kovojo dėl kamuolių, bet prametė 4 baudas iš eilės, todėl varžovai priartėjo iki 64:63. Visgi paskutinėmis sekundėmis D. Sirvydis ir E. Ulanovas taikliais baudų metimais įtvirtino žalgiriečių pergalę – 68:63.
„Žalgiris“: S. Francisco 15, M. Wrightas 10 (8 atk. kam., 2 per. kam., 4 blk.) , D. Sirvydis 8, L. Birutis 7, E. Ulanovas 7, D. Sleva 7, N. Williamsas-Gossas 6 (4 per. kam.), Ą. Tubelis 3 (8 atk. kam.), M. Rubštavičius 3, I. Brazdeikis 2, A. Butkevičius 0.
„Lions“: J. Williamsas 17 (8 atk. kam.), K. McGusty 15 (3 per. kam.), J. Scottas 11 (7 atk. kam.).
