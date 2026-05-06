Tubelio traukiamas „Žalgiris“ palaužė „Fenerbahče“ komandą

Ąžuolas Tubelis buvo pirmųjų „Žalgirio“ taškų autorius, bet svečiai ir vėl startavo geriau – 2:8. Arnas Butkevičius tritaškiu kėlė areną ant kojų, Ą.Tubelis pelnė dar 4 taškus, iš toli pataikęs Nigelas Williamsas-Gossas mažino skirtumą iki minimumo – 12:13. Deja, per likusias 5 pirmojo kėlinio minutes taškus rinko vien „Fenerbahče“ krepšininkai – 12:25.
N.Williamsas-Gossas pataikė tritaškį iš kampo, baudos metimą pridėjo Mosesas Wrightas, tačiau varžovai krovėsi 19 taškų pranašumą – 16:35. N.Williamsas-Gossas įmetė dar vieną tritaškį, o tada atėjo Sylvaino Fracnsico šou eilė. Jis sumetė baudas, taikliai atakavo iš toli ir perėmęs kamuolį atliko metų dėjimą per Tariką Biberovičių – 26:37. Ą.Tubelis pridėjo baudos metimą, N.Williamsas-Gossas pelnė dar 4 taškus – 31:40. Antrąjį kėlinį 4 taškais užbaigė Edgaras Ulanovas – 35:42.
Iškart po didžiosios pertraukos M.Wrightas įmetė su pražanga, tritaškį smeigė Ą.Tubelis – 41:44. Ą.Tubelis vėl pataikė iš toli, Maodo Lo sumetė baudas, bet svečiai vėl kiek atsiplėšė – 46:56. Dustinas Sleva ir M.Wrightas pasižymėjo iš po krepšio, S.Francisco taikliai atakavo iš vidutinio nuotolio – 52:57. E.Ulanovas pelnė 2 taškus, S.Francisco įmetė dar vieną tritaškį – 57:62.
Ketvirtojo kėlinio pradžioje M.Wrightas dėjo į krepšį po S.Francisco perdavimo, tačiau Talenas Hortonas-Tuckeris pelnė 6-ąjį tašką iš eilės – 59:68. Ą.Tubelis rinko 7 taškus, 2 pridėjo N.Williamsas-Gossas, o M.Wrightas lygino rezultatą – 70:70. Ą.Tubelis dar kartą lygino rezultatą ir netrukus pirmą kartą išvedė „Žalgirį“ į priekį – 74:72. M.Wrightas įmetė 1 baudą, N.Williamsas-Gossas pataikė iš vidutinio nuotolio, Ą.Tubelis tvirtino šeimininkų persvarą – 79:74. Paskutinius rungtynių taškus baudų metimais pelnė N.Williamsas-Gossas ir E.Ulanovas – 81:78.
„Žalgiris“: Ąžuolas Tubelis 26, Nigelas Williamsas-Gossas 18, Sylvainas Francisco 12, Mosesas Wrightas 11.
„Fenerbahče“: Wade‘as Baldwinas 16, Talenas Hortonas Tuckeris 15, Devonas Hallas 14, Tarikas Biberovičius 10.
