Valinsko šou leido uteniškiams džiaugtis antrąja pergale paeiliui

Laimono Eglinsko auklėtiniai namuose 87:82 (25:19, 19:23, 20:25, 24:15) parklupdė „Šiaulius“ (16-14), kurie praleido progą užsitikrinti namų aikštės pranašumą ketvirtfinalyje.
Šiauliečiai galėjo tapti nepavejami penktoje vietoje žengiančiam Panevėžio „Lietkabeliui“ (15-15), tačiau 3-5 vietų išsidėstymas ir toliau lieka neaiškus.
Uteniškiams pergalė gali padėti kovoje dėl septintosios pozicijos, kadangi pakilti į šeštąją vietą jie jau nebeturi šansų.
Pagrindiniu laimėjimo kalviu tapo Paulius Valinskas. Jo sąskaitoje – 23 taškai (8/11 dvit., 2/4 trit., 1/1 baud.), po 5 atkovotus kamuolius ir rezultatyvius perdavimus bei 30 naudingumo balų. Jam geriausiai talkino Maxwellas Lewisas (18 tšk., 17 naud. bal.).
Šiauliečių negelbėjo puikus Oskaro Pleikio pasirodymas: aukštaūgis surinko galingą dvigubą dublį (25 tšk., 13 atk. kam.) ir sukaupė 35 naudingumo balus. Efektyvūs buvo ir legionieriai – Cedricas Hendersonas (18 tšk., 16 naud. bal.) bei Selimas Fofana (16 tšk., 17 naud. bal.).
Rungtynių pradžioje „Juventus“ į priekį vedė M. Lewiso ir P. Valinsko tritaškiai, leidę šeimininkams greitai įgyti nedidelį pranašumą (6:0). „Šiauliai“ netrukus surado savųjų atsakymų, tačiau po pirmųjų dešimties minučių persvarą išsaugojo uteniškiai – 25:19.
Antrajame ketvirtyje „Juventus“ po M. Lewiso metimo buvo įgiję dviženklį pranašumą (34:24), kuris kelias minutes pernelyg nesikeitė, tačiau kėlinio pabaigoje „Šiauliai“ pradėjo sėkmingai mažinti deficitą. Po S. Fofana tritaškio paskutinėmis pirmosios dalies sekundėmis atsilikimas ištirpo iki minimalaus – 42:43.
Po ilgosios pertraukos iniciatyvą perėmė „Šiauliai“, kuriuos į priekį išvedė C. Hendersono tritaškiai. Visgi pernelyg nutolti nepavyko – prieš lemiamą kėlinį svečiai turėjo keturių taškų persvarą – 67:63.
Paskutinį kėlinį šeimininkai pradėjo keliskart panaikindami nedidelį atsilikimą, tačiau persverti rezultatą savo naudai pavyko tik įpusėjus ketvirčiui (75:74). Be to, Darius Songaila buvo išnaudojęs visus pasitarimus, tad uteniškiai lėtai, bet užtikrintai didino atotrūkį, kuris prasidėjus paskutinei minutei siekė 5 taškus (85:80). Dayvionas McKnightas pataikė dvitaškį (82:85), o šiauliečiai dar turėjo progą lyginti rezultatą, bet Selimas Fofana suklydo, Evaldas Šaulys pataikė dvitaškį (87:82) ir rungtynių baigtis tapo aiški.
„Juventus“: Paulius Valinskas 23, Maxwellas Lewisas 18, Šarūnas Beniušis ir Malikas Johnsonas po 12, Erikas Venskus 11, Evaldas Šaulys 6.
„Šiauliai“: Oskaras Pleikys 25, Cedricas Hendersonas 18, Selimas Fofana 16, Dayvionas McKnightas 9.
