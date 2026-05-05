Varžovai nesitiki jokių lengvatų

Kaune bus kitaip?
Žalgiriečiai su Šarūno Jasikevičiaus treniruojama „Fenerbahçe“ komanda susitiks rytoj savo arenoje.
Mače iki trijų pergalių Lietuvos čempionai kol kas atsilieka 0:2 (Stambule pralaimėjo 78:89 ir 74:86).
„Gyvenimas nesibaigė, dar galime viską pasukti kita kryptimi. Varžovams nieko nemokamai neduosime“, – po nesėkmių kalbėjo „Žalgirio“ strategas Tomas Masiulis.
„Žinome, kad kauniečiai tikrai geriau jausis namuose. Mums svarbiausia – adekvačiai į tai reaguoti“, – teigė Š. Jasikevičius.
Jeigu prireiktų penktos akistatos, ji vyktų gegužės 12-ąją „Fenerbahçe“ aikštėje.
Po du sėkmingus žingsnius Eurolygos finalo ketverto link žengė Pirėjo „Olympiakos“ (91:70 ir 94:64 nugalėjo „Monaco“), Mariaus Grigonio atstovaujamas Atėnų „Panathinaikos“ (68:67 ir 107:105 palaužė „Valencia“ ekipą) ir Madrido „Real“ (86:82 ir 102:75 įveikė Tel Avivo „Hapoel“).
Skambutis „Rytui“
Stambulo krepšininkai prieš galimą penktą dvikovą su „Žalgiriu“ savo šalies čempionate žais 10 d. su „Bahcesehir“ komanda, o kauniečiai tądien Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) su Panevėžio „Lietkabeliu“.
Panevėžiečiai trečią kartą šį sezoną LKL, kurią remia „Betsson“, privertė kapituliuoti Vilniaus „Rytą“ – šįsyk „Kalnapilio“ arenoje 96:71.
Sostinės atstovai suklydo 17 kartų, „Lietkabelio“ žaidėjai – 7. Vilniečiai pataikė 7/31 tritaškių (22 proc.), Panevėžio krepšininkai – 19/37 (51 proc.).
„Rytui“ šis pralaimėjimas – žadinantis skambutis prieš Tarptautinės krepšinio asociacijų federacijos (FIBA) čempionų lygos turnyro pusfinalį (gegužės 7-ąją Vilniaus ekipa Badalonoje susitiks su Roko Giedraičio atstovaujama Tenerifės „La Laguna“).
„Mintys kažkur kitur buvo, bet tai pavojingiausia – galvoti apie būsimas rungtynes arba pasitaupyti jėgas“, – po varžybų Panevėžyje svarstė „Rytą“ treniruojantis Giedrius Žibėnas.
Jonaviečių renesansas
Bilieto į LKL ketvirtfinalį siekiantys „Jonavos Hipocredit“ krepšininkai laimėjo antrą paeiliui dvikovą ir į paskutinę – devintą – vietą nustūmė Kėdainių „Nevėžį-Paskolų klubą“.
Jonaviečiai svečiuose, dukart pratęsus rungtynes, 109:104 nugalėjo „Gargždus“, o kėdainiečiai išvykoje 75:95 nusileido „Šiauliams“.
Jeigu pasibaigus reguliariajam sezonui Jonavos ir Kėdainių komandos turės po tiek pat pergalių, aukštesnę vietą užims ir į atkrintamąsias varžybas pateks „Jonava Hipocredit“ (tris kartus iš keturių įveikė „Nevėžį-Paskolų klubą“).
Net vienuolikos iš eilės nesėkmių seriją galiausiai nutraukė Utenos „Juventus“ ekipa – namuose 102:91 parklupdė Klaipėdos „Neptūną“.
„Skaudu, kai žaidi gerai, esi nusipelnęs pergalės, bet jos neiškovoji. Jei pralaimi nerodęs pastangų, tai ne skaudu, bet gėdinga“, – pareiškė „Neptūno“ vyriausiasis treneris Gediminas Petrauskas.
Uostamiesčio komandai dar liko trejos reguliaraus sezono rungtynės, tačiau jau nebepavyks pasiekti antros vietos.
Jei pralaimi nerodęs pastangų, tai – ne skaudu, bet gėdinga.
Rezultatai
Panevėžio „Lietkabelis“–Vilniaus „Rytas“ 96:71 (24:19, 24:14, 26:22, 22:16). 1 778 žiūrovai. L. Mutičius 22 taškai (3/3 tritaškių, 5 atkovoti kamuoliai) / G. Masiulis 15 taškų.
Utenos „Juventus“–Klaipėdos „Neptūnas“ 102:91 (20:20, 27:23, 30:18, 25:30). 893 žiūrovai. M. Lewisas 24 taškai (6/10 tritaškių, 7 atkovoti kamuoliai) / A. Velička 21 taškas (6 atkovoti kamuoliai, 8 rezultatyvūs perdavimai, 5 klaidos).
„Gargždai“–„Jonavos Hipocredit“ 104:109 (16:30, 23:23, 22:13, 24:19, 11:11, 8:13). 954 žiūrovai. N. Mineikis 28 taškai (6/9 tritaškių) / M. Ashtonas-Langfordas 34 taškai (15 rezultatyvių perdavimų).
„Šiauliai“–Kėdainių „Nevėžis-Paskolų klubas“ 95:75 (31:20, 20:18, 21:25, 23:12). 1 314 žiūrovų. S. Fofana, D. McKnightas (7 atkovoti kamuoliai) ir C. Hendersonas (7 rezultatyvūs perdavimai) po 19 taškų / S. Miguelis 22 taškai.
LKL čempionatas
1. „Žalgiris“ 27 1
2. „Rytas“ 19 11
3. „Neptūnas“ 16 13
4. „Šiauliai“ 16 13
5. „Lietkabelis“ 15 14
6. „Gargždai“ 12 17
7. „Juventus“ 9 19
8. „Jonava Hipocredit“ 8 21
9. „Nevėžis-Paskolų klubas“ 8 21
Naujausi komentarai