Vilniuje laimėjęs „Žalgiris“ išlygino finalo serijos rezultatą

Šeimininkai rungtynes pradėjo 7 taškais iš eilės, kol galiausiai tylą nutraukė Igno Brazdeikio metimas iš vidutinio nuotolio ir Bryanto Dunstono dėjimas dviem rankomis – 4:7. Vilniečiams atitrūkus 10 taškų skirtumu (4:14), dar kartą įdėjo B. Dunstonas, tritaškį pataikė Deividas Sirvydis – 9:14. Edgaras Ulanovas įveikė varžovo gynybą, Dovydas Giedraitis pirmąjį kėlinį baigė 4 taškais – 15:20.

I. Brazdeikis ir Alenas Smailagičius rinko taškus po puolime atkovotų kamuolių – 19:22. Arnas Butkevičius pasižymėjo po E. Ulanovo perimto kamuolio, šis įmetė baudą, D. Sirvydis ir Sylvainas Francisco prasiveržimais išvedė „Žalgirį“ į priekį – 26:24. D. Sirvydis pelnė 5 taškus, baudą pridėjo Laurynas Birutis – 32:27. Antrąjį kėlinį baudų metimais užbaigė B. Dunstonas ir D. Giedraitis – 36:33.

Trečiojo kėlinio pradžioje I. Brazdeikis, S. Francisco ir B. Dunstonas įmetė po dvitaškį – 42:41. S. Francisco rinko 5 taškus iš eilės ir atliko perdavimą L. Biručiui – 49:45. D. Giedraitis ir E. Ulanovas pataikė iš vidutinio nuotolio, D. Sirvydis smeigė tritaškį, S. Francisco įmetė baudą – 57:55.

I. Brazdeikis prasiveržė po krepšiu, D. Sirvydis buvo taiklus iš toli (62:59), bet po to per tris minutes žalgiriečiams taškų pelnyti nepavyko – 62:69. I. Brazdeikis pasižymėjo po puolime atkovoto kamuolio, A. Butkevičius sumetė 3 baudas, S. Francisco – 4, o E. Ulanovas – 2 ir „Žalgiris“ lygino rezultatą – 73:73. S. Francisco įmetė dvitaškį, E. Ulanovas realizavo baudų metimus – 77:73. D. Sirvydis tritaškiu grąžino 4 taškų pranašumą, tą patį baudų metimais padarė A. Smailagičius – 82:78.

„Žalgiris“: D. Sirvydis 20, S. Francisco 16 (4 rez. perd., 2 per. kam.), I. Brazdeikis 10, E. Ulanovas 9, D. Giedraitis 8 (2 per. kam.), B. Dunstonas 8 (5 atk. kam., 2 per. kam.), A. Butkevičius 5, A. Smailagičius 4 (5 atk. kam.), L. Birutis 3, M. Mitchellas 0, I. Wongas 0.

„Rytas“: P. Jacksonas-Cartwrightas 20, A. Gudaitis 10, R. J. Cole‘as 9 (4 rez. perd.).