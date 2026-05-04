Williamsas-Gossas prieš atkrintamąsias Kaune: sirgalių palaikymas bus labai svarbus

„Aišku, patirtis sužaidžia savo vaidmenį atkrintamosiose. Nenoriu sakyti, kad tai yra pagrindinis privalumas ir nemanau, jog ji yra būtina, bet taip, tai turi įtakos“, – atsakė žalgirietis.
Gynėjas dalijosi ir mintimis apie varžovų lyderių stabdymą.
„Negalime duoti jiems lengvų metimų ir leisti pajausti žaidimo ritmo jau nuo pat rungtynių pradžios. Turime apsunkinti kiekvieną jų metimą – tik taip galima stabdyti tokio lygio taškų rinkėjus“, – išskyrė N. Williamsas-Gossas.
Amerikietis akcentavo ir sirgalių užnugarį Nemuno saloje.
„Be abejo, sirgalių palaikymas bus labai svarbus. Namuose žaidžiame labai solidžiai, ypač sezono pabaigoje. Svečių komandoms čia nėra lengva, o aš esu įsitikinęs, kad atkrintamųjų atmosfera bus visai kito lygio, todėl džiaugiuosi, kad serija persikelia į mūsų areną“, – kalbėjo N. Williamsas-Gossas.
Galiausiai žalgirietis dalijosi ir komandos nusiteikimu prieš artėjantį susitikimą.
„Turime žiūrėti tik į kitas rungtynes ir susikoncentruoti į dalykus, kuriuos galime pagerinti trečiosiose rungtynėse, nes norime pratęsti šią seriją ir mūsų sezoną“, – atsakė krepšininkas.
„Žalgirio“ ir „Fenerbahče“ dvikova prasidės trečiadienį 20 val.
