 Williamsas-Gossas prieš atkrintamąsias Kaune: sirgalių palaikymas bus labai svarbus

2026-05-04 15:07
zalgiris.lt inf.

„Žalgirio“ krepšininkai praėjusios savaitės pabaigoje sugrįžo į Kauną ir jau šį trečiadienį stos į dar vieną ketvirtfinalio kovą su Stambulo „Fenerbahče“ ekipa, kuri serijoje iki trijų pergalių pirmauja 2-0. Prieš laukiančias rungtynes apie komandos nusiteikimą kalbėjo Turkijoje solidžiai atrodęs Nigelas Williamsas-Gossas.

„Aišku, patirtis sužaidžia savo vaidmenį atkrintamosiose. Nenoriu sakyti, kad tai yra pagrindinis privalumas ir nemanau, jog ji yra būtina, bet taip, tai turi įtakos“, – atsakė žalgirietis.

Gynėjas dalijosi ir mintimis apie varžovų lyderių stabdymą.

„Negalime duoti jiems lengvų metimų ir leisti pajausti žaidimo ritmo jau nuo pat rungtynių pradžios. Turime apsunkinti kiekvieną jų metimą – tik taip galima stabdyti tokio lygio taškų rinkėjus“, – išskyrė N. Williamsas-Gossas.

Amerikietis akcentavo ir sirgalių užnugarį Nemuno saloje.

„Be abejo, sirgalių palaikymas bus labai svarbus. Namuose žaidžiame labai solidžiai, ypač sezono pabaigoje. Svečių komandoms čia nėra lengva, o aš esu įsitikinęs, kad atkrintamųjų atmosfera bus visai kito lygio, todėl džiaugiuosi, kad serija persikelia į mūsų areną“, – kalbėjo N. Williamsas-Gossas.

Galiausiai žalgirietis dalijosi ir komandos nusiteikimu prieš artėjantį susitikimą.

„Turime žiūrėti tik į kitas rungtynes ir susikoncentruoti į dalykus, kuriuos galime pagerinti trečiosiose rungtynėse, nes norime pratęsti šią seriją ir mūsų sezoną“, – atsakė krepšininkas.

„Žalgirio“ ir „Fenerbahče“ dvikova prasidės trečiadienį 20 val.

