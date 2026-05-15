„Žalgiris“ nutraukė „Juventus“ komandos pergalių seriją

„Žalgiris“ vertėsi be Dovydo Giedraičio, o „Juventus“ neturėjo Pauliaus Valinsko bei Ivano Vranešo.
Abi komandos jau žino savo poziciją reguliariajame LKL, kurią remia „Betsson“, sezone bei būsimus varžovus ketvirtfinalyje. Pirmas „Žalgiris“ kausis su aštunta „Jonava Hipocredit“, o septinta „Juventus“ – su antru Vilniaus „Rytu“.
Uteniškiams tai buvo paskutinės rungtynės reg. sezone, o „Žalgiriui“ dar lieka mačas su Kėdainių „Nevėžiu-Paskolų klubu“.
Utenos komanda rungtynes pradėjo solidžiai ir išsiveržė į priekį 12:9. Sylvainas Francisco tritaškiu bandė taisyti savo komandos situaciją (13:14), tačiau Maxwellas Lewisas atsakė tuo pačiu – 17:13. Mosesas Wrightas rezultatą lygino (19:19), tačiau geriau kėlinį užbaigė svečiai – 24:20.
Antrąjį dviem tiksliomis atakom pradėjo Šarūnas Beniušis (28:20), progų nešvaistė ir Evaldas Šaulys, tačiau du tritaškius smeigė Mantas Rubštavičius – 30:35. Ąžuolas Tubelis su Deividu Sirvydžiu ėmė tirpdyti „Žalgirio“ deficitą (41:43), kol galiausiai aukštaūgis grąžino lygybę – 46:46. Tiesa, tuo žalgiriečiai neilgai pasidžiaugė, nes Š.Beniušio dėjimas vainikavo antrą kėlinį – 56:51.
Po pertraukos žalgiriečiai atsidarė spurtu ir taip rezultatą persvėrė – 57:56. Tuo tarpu Laimonas Eglinskas gavo techninę pražangą. Nors pranašumą šeimininkai bandė krautis, M.Lewisas lygino rezultatą darkart – 61:61. Ą.Tubelis, M.Rubštavičius ir S.Francisco pasirūpino, kad iniciatyva būtų jų komandos rankose, maža to, I.Brazdeikis pataikė iš toli, o M.Wrightas grūdo kamuolį į krepšį – 77:66. Deficitą svečiai aptirpdė (73:79), tačiau po trijų kėlinių „Žalgiris“ pirmavo 86:76.
Tomo Masiulio auklėtiniai įjungė aukštesnę pavarą ir ėmė dominuoti (97:80), kol kitoje aikštės pusėje po 4 pražangas jau turėjo Malikas Johnsonas, Lukas Uleckas, Š.Beniušis ir M.Lewisas. Laiko dar buvo, bet D.Sleva pelnė šimtąjį žalgiriečių tašką ir intriga į rungtynes nebegrįžo.
Ryškiausiai „Žalgirio“ gretose atrodė Ą.Tubelis, įmetęs 21 tašką, atkovojęs 3 kamuolius ir rinkęs 26 naudingumo balus.
„Juventus“ ekipoje panašiu ritmu žaidė Š.Beniušis, kuriam nedaug trūko iki dvigubo dublio: jo sąskaitoje 21 taškas, 9 atkovoti kamuoliai ir 26 naudingumo balai.
„Žalgiris“: Ąžuolas Tubelis 21, Deividas Sirvydis 19, Mantas Rubštavičius 16, Ignas Brazdeikis 12, Sylvainas Francisco 11, Mosesas Wrightas.
„Juventus“: Šarūnas Beniušis 21 (9 atk. kam.), Maxwellas Lewisas 16, Hassanas Diarra 14 (6 rez. perd.), Lukas Uleckas 13, Evaldas Šaulys 12.
