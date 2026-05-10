Žibėnas rėžė kritikams: esame „Rytas“ ir mums yra po***i

Komandą Vilniaus oro uoste pasitiko gausi „Ryto“ gerbėjų minia, kuri skandavo žodžius „vilniečiai, vilniečiai“ bei „Rytas, Rytas“.
Vyriausiasis komandos treneris Giedrius Žibėnas trumpai delfi.lt dalijosi savo emocijomis.
„Emocijos tokios, kaip ir visada atstovaujant „Rytą“. Smagu tą sakyti, bet nieko naujo. Labai dėkoju tiems, kurie mumis tikėjo, ypač tada, kai buvo blogai. Žinome, kad daug kas mumis abejojo, bet dėl tų abejojančių mes ir esame „Rytas“, ir mums yra po***i“, – rėžė G. Žibėnas.
Šeštadienį Badalonoje Vilniaus „Rytas“ po neįtikėtinos dramos 92:86 palaužė Atėnų AEK ir pirmą kartą tapo šio turnyro čempionu.
Finalo nugalėtojui išaiškinti prireikė pratęsimo, po kurio „Rytas“ sukūrė didžiausią sugrįžimą BCL finalo ketverto istorijoje ir iškovojo pirmąjį klubo FIBA Čempionų lygos titulą.
