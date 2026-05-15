„Neptūno“ klubas apgailestauja dėl po rungtynių kilusių muštynių

„Neptūnas“ pažymi, kad rungtynių metu ir po jų buvo imtasi visų įprastų saugumo priemonių, bendradarbiauta su apsaugos tarnybomis bei atsakingomis institucijomis. Vis dėlto incidentas kilo jau po rungtynių, kai emocijos tarp atskirų sirgalių grupių peržengė sporto ribas.
Klubas apgailestauja dėl susidariusios situacijos ir pabrėžia, kad tokie įvykiai kenkia tiek krepšinio atmosferai, tiek Klaipėdos miesto, tiek visos lygos įvaizdžiui.
„Mūsų tikslas – kad „Švyturio“ arena išliktų vieta, kur šeimos, vaikai ir visi krepšinio sirgaliai galėtų saugiai mėgautis rungtynėmis. Bendradarbiausime su LKL bei saugumo partneriais, kad panašios situacijos ateityje nepasikartotų“, – sakė klubo direktorius Martynas Mažeika.
Klubas apgailestauja ir pripažįsta, jog galėjo iš anksto numatyti galimas grėsmes saugumui, kai komanda žaidžia su Kauno „Žalgiriu“.
Taip pat svarbu paminėti socialiniuose tinkluose pasirodžiusius vaizdo įrašus, kuriuose incidento vietoje matomas klubo ambasadorius Naglis Kanišauskas. Daugelis žino, kad Naglis – kovotojas, tačiau už ringo ribų jis visuomet garsėjo kaip ramus, pagarbus ir bendruomeniškas žmogus. Pastebėjęs tribūnose kylantį konfliktą ir šalia esančių vaikų bei moterų išgąstį, jis reagavo instinktyviai – siekdamas apsaugoti aplinkinius, atskirti konfliktuojančias puses ir padėti kuo greičiau numalšinti situaciją. Svarbu pabrėžti, jog Naglis neturėjo ketinimų nieko žaloti ar skatinti smurto. Jo veiksmai buvo nukreipti į situacijos stabilizavimą bei aplinkinių saugumo užtikrinimą.
Dar kartą pabrėžiame, kad „Neptūno“ krepšinio klubas yra prieš bet kokias smurto formas ir stengsis, jog ateityje tokių incidentų būtų išvengta.
