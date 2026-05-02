DI ir vaikai: kaip naudoti saugiai ir atsakingai?

Patyčios – ir internete
Vienas iš vaiko teisių gynėjų darbo atvejų atskleidžia DI įtakos jaunimui gylį.
„Mokytojai pastebėjo, kad vaikas tapo labai uždaras, nebebendravo su bendraklasiais, laiką leido vienas, tapo neaktyvus per pamokas. Kalbant su pačiu vaiku ir jo tėvais, paaiškėjo, kad mokykloje vaikas patyrė patyčias ir jis pagalbos ieškojo internete, pasitelkęs DI. Jis visiškai pasinėrė į internetą ir DI tapo pagrindiniu jo draugu“, – pasakoja vaiko teisių gynėja Gerda Laurinavičienė.
Tačiau kitais atvejais būtent skaitmeninė erdvė tampa patyčių įrankiu. „Vaikų linijos“ savanorė Aira Gecevičiūtė pastebi, kad DI prisideda prie sudėtingesnių patyčių internete.
„DI turi įtakos patyčių kultūros internete augimui. Tos formos – vis įvairesnės. Pasitelkiamas nuotraukų redagavimas, giliosios vaizdo klastotės (angl. deepfake). Patyčių formos tampa gilesnės, sudėtingesnės ir vaikai, paaugliai naudojasi tokiais įrankiais“, – pabrėžia savanorė.
Patys vaikai, anot pašnekovės, dažnai nedrįsta apie patiriamus sunkumus kalbėti su artimaisiais. „Vaikai sako bijantys tėvų reakcijų – kad bus nesuprasti, nubausti ar jų naudojimasis internetu bus apribotas“, – sako A. Gecevičiūtė.
Kuria artumo įspūdį
Specialistai atkreipia dėmesį, kad šiuolaikinės DI programėlės geba ne tik atsakyti į klausimus, bet ir kurti emocinį ryšį. Pokalbių robotai sukuria įspūdį, kad esi girdimas, suprastas.
„Kai kurie įrankiai patys inicijuoja pokalbį, prisitaiko prie vartotojo, kuria artumo įspūdį. Vaikams tai gali tapti stipriu traukos tašku, o kartais – ir priklausomybės pradžia“, – dalijasi įžvalgomis „Draugiško interneto“ projekto vadovas Liudas Mikalkevičius.
Vis dėlto „NRD Cyber Security“ kibernetinio saugumo specialistė Živilė Nečejauskaitė pabrėžia, kad itin svarbu aiškiai įvardyti, kad DI nėra žmogus.
Specialistė pabrėžia, kad būtent veikimo principą suprasdami ir vaikui jį paaiškindami, atimame iš DI žmogiškumo įvaizdį.
„DI susirašinėjimų platformos veikia LLM (angl. large language model – liet. didelės kalbos modelis) principu. Tai reiškia, kad iš turimos milžiniškos duomenų bazės yra atrenkamas labiausiai tikėtinas variantas / atsakymas“, – paaiškina specialistė.
Nematomi pavojai
Vaiko teisių gynėjai ragina tėvus rinktis ne draudimų, o santykio stiprinimo kelią. Atviras, smalsus ir pagarbus domėjimasis vaiko pasauliu yra viena veiksmingiausių prevencijos priemonių.
„Pastatykite vaiką į eksperto poziciją, kur jis gali tėvus ko nors išmokyti. Kai vaikas jaus, kad nėra tabu temų, kad jis nebus nubaustas už klausimus ir jaus, kad tėvams įdomu, jie nori klausytis, mokytis, pasitikėjimo santykis namie stiprės“, – pataria G. Laurinavičienė.
Kad draudimai ir bauginimai nėra išeitis – įsitikinusi ir Ž. Nečejauskaitė. „Jei drausime, vaikas naudosis DI paslapčiomis arba neeksperimentuos ir nesimokys. O juk DI kasdienybėje naudojame vis labiau, tad apie tai išmanyti ir suprasti ateityje bus būtina“, – pastebi kibernetinio saugumo ekspertė.
