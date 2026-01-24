Griūva stereotipas apie vyrų ašaras

Tyrimo metu buvo paprašyta įvertinti teiginį „man atrodo normalu, kai vyrai verkia“. 2018 m. su juo nesutiko beveik penktadalis (17 proc.) apklaustųjų, o pernai šis nuošimtis nukrito iki vos 8 proc.
Didžiausias nuomonės pokytis fiksuotas pačių vyrų grupėje – šiemet tik 9,5 proc. tyrimo dalyvių teigė, kad vyrams verkti nederėtų. Prieš septynerius metus taip manė kas ketvirtas (24 proc.).
Pasak lygių galimybių kontrolierės Birutės Sabatauskaitės, tyrimo duomenys rodo, kad stereotipinė santūraus, emocijų nerodančio vyro samprata šalyje nyksta. Prie to prisidėjo išaugęs gyventojų sąmoningumas, aktyvesnis lyčių lygybės klausimų kėlimas visuomenėje.
„Tai yra džiuginanti tendencija, nes pripažinimas, kad vyrai gali jaustis visaip, padeda jiems kovoti su patiriamais sunkumais. Pavyzdžiui, stereotipai, esą tikri vyrai neverkia, trukdo vyrams drąsiau kreiptis psichologinės pagalbos, o tai savo ruožtu prisideda prie savižudybių, smurto artimoje aplinkoje ir kitų socialinių problemų“, – sako B. Sabatauskaitė.
Kontrolierė atkreipia dėmesį, kad vyrų verkimas neretai vis dar normalizuojamas tik esant ypatingoms aplinkybėms, pavyzdžiui, netekus artimo žmogaus. „Tad įprastesnėse gyvenimiškose situacijose išlieka rizika, kad vyrai vis dar gali jausti tam tikrą spaudimą likti stipriems“, – pastebi ji.
Pasikeitė ir visuomenės nuomonė dėl lytinių santykių santuokoje – beveik perpus sumažėjo manančiųjų, kad mylėtis su vyru yra žmonos pareiga. 2018 m. taip galvojo 41 proc., o 2025 m. – 21 proc. apklausos dalyvių.
Visgi moterų ir vyrų atsakymai šiuo klausimu labai skiriasi. Vyrų, kurie sutiko su minėtu teiginiu, buvo dvigubai daugiau nei moterų (29 proc. ir 14 proc.).
Nuomonę, kad mylėtis su vyru yra žmonos pareiga, labiausiai palaikė vyresnio amžiaus vyrai – taip manė kas ketvirtas (25 proc.). Tarp jauniausių apklausos dalyvių šis rodiklis siekė 13,5 proc.
Anot lygių galimybių kontrolierės B. Sabatauskaitės, įsitikinimas, kad žmona turi pareigą mylėtis, yra nesuderinamas su pagarba savijautai ir kūno autonomijai.
„Viena vertus, džiugina tai, kad tokia nuostata silpsta, kita vertus, ja vis dar vadovaujasi beveik trečdalis apklaustų vyrų. Tai kelia nerimą, nes šis stereotipas sukuria prielaidas normalizuoti seksualinį smurtą artimoje aplinkoje. O tokio smurto mastai, kaip rodo apklausos, ir taip yra dideli“, – teigia kontrolierė.
