Kodėl svarbu leisti vaikui išsirinkti žaislą pačiam?

„Leisdami vaikui rinktis žaislą pačiam, skatiname jo pasitikėjimą savimi bei siunčiame žinutę: „Tavo nuomonė svarbi.“ Žinoma, kartais žaislai mums gali pasirodyti nelabai patrauklūs, tačiau patariu neskubėti vertinti daikto išvaizdos. Vaikams tėvų nuomonė ir pritarimas – labai svarbu. Todėl kartais pasakymas: „Šis žaislas negražus, gal išsirinkime kitą?“, vaikui gali skambėti kaip: „Tavo pasirinkimas neteisingas.“ Dėl to ilgainiui vaikas gali pradėti abejoti savo sprendimais ir rinktis ne tai, kas patinka jam, tačiau tai, kas įtiks kitiems“, – įžvalgomis dalijasi I. Cibulskienė.
Visiškai normalu apgalvoti, ar žaislas kokybiškas, saugus, įvertinti kainą ir tuomet nuspręsti įsigyti jį ar ne. Tačiau tokiose situacijose vaiko teisių gynėjai pataria sprendimą priimti drauge – kalbėtis su vaiku, išklausyti jo nuomonę. Pokalbis leidžia vaikui jaustis išgirstam, o kai paaiškiname savo sprendimus, ugdome jo gebėjimą analizuoti ir vertinti. Tad tikėtina, kad ateityje prieš prašydamas nupirkti žaislą, vaikas ir pats apgalvos, pavyzdžiui, ar daiktas tikrai reikalingas.
Taip pat vaiko teisių gynėjai pastebi, kad priežasčių, kodėl vaikai renkasi vieną ar kitą žaislą, gali būti įvairių. Dažniausiai dvi pasitaikančios situacijos: noras pritapti prie bendraamžių arba bandymas atskleisti savo emocijas.
„Neretai žaislai byloja apie tikruosius vaikų jausmus. Todėl patariu paklausti vaiko: „Kuo šis žaislas tau patinka?“ ar „Ką jis tau primena?“ Galbūt nustebsite, tačiau vaiko atsakymai į tokius ir panašius klausimus gali atskleisti jo savijautą ir tikrąją žaislo pasirinkimo priežastį. Pavyzdžiui, išgirdę: „Noriu šio žaislo, nes jis panašus į mane, atrodo liūdnas“, gauname ženklą, kad galimai vaikas susiduria su iššūkiais, o apie tai svarbu pasikalbėti“, – teigia pašnekovė.
Taip pat, kaip pastebi vaiko teisių gynėja I. Cibulskienė, pasitaiko situacijų, kai vaikas trokšta žaislo, nes tokį turi jo draugai. Tai įprasta, nes vaikai, kaip ir visi žmonės, tiesiog nori pritapti. Tokiose situacijose patariama kalbėtis su vaiku ir priminti, kad išsiskirti normalu ir visai nesvarbu, ar kažkas populiaru. Svarbu tai, kas patinka ir yra gražu jam pačiam. Suaugusiųjų palaikymas vaikui itin reikalingas ir suteikia saugumo būnant savimi.
Vaiko teisių gynėjai primena, kad vaikai mokosi suprasti pasaulį, jį tiria, todėl žaislai jiems – svarbus įrankis, lavinantis kūrybiškumą ar padedantis atskleisti savo vidinį pasaulį. Dėl to verta smalsauti, kuo pliušinis meškiukas, o gal mašinėlė ar lėlytė vaikui ypatingi. Domėjimasis vaiku, parodyta pagarba jo pasirinkimams kuria pasitikėjimu ir palaikymu grįsta vaikų ir tėvų tarpusavio ryšį.
