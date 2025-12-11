Pokytis Lietuvoje: vyrai leidžia sau verkti, tačiau skaudūs mitai apie seksą vis dar gyvi

– Visų pirma, kaip keičiasi visuomenės požiūris? Ką atskleidė jūsų apklausa?
– Matome, kad pavyko sušvelninti požiūrį į kai kuriuos ryškius stereotipus – žmonės į juos žiūri palankiau. Mus labiausiai džiugina tai, kad patys vyrai kur kas mažiau priešinasi stereotipui, esą vyrui „nevalia verkti“. Jei prieš septynerius metus 1 iš 4 teigė, kad vyrui neverta rodyti emocijų, tai dabar taip mano tik 1 iš 10. Kitaip tariant, vyrai leidžia sau verkti. Tai – didelis pokytis.
Kitas aspektas – stereotipas, kad seksas yra žmonos pareiga. Džiugina, kad vis daugiau žmonių su tuo nesutinka, tačiau vis dar glumina gana aukštas vyrų procentas: net 29 proc. – beveik 1 iš 3 – mano, jog seksas yra pareiga. Kodėl tai gąsdina? Nes žinome, kad 1 iš 3 moterų per gyvenimą yra patyrusi arba patirs fizinį ar seksualinį smurtą. Tokios nuostatos prisideda prie seksualinio smurto santuokoje normalizavimo.
– Ar skiriasi požiūris pagal amžių? Kaip tai atsiskleidžia?
– Kalbant apie seksą kaip sutuoktinių pareigą, vyresnio amžiaus žmonės labiau linkę palaikyti šį stereotipą. Lyginant 56-erių ir vyresnius respondentus su pačiais jauniausiais, matomas dvigubas atotrūkis. Tuo tarpu kalbant apie vyrų verkimą, amžiaus skirtumų nepastebėjome – šiuo klausimu požiūris gana vienodas įvairiose amžiaus grupėse.
– Vyrų verkimo tema suteikia vilties. Kodėl visuomenės požiūris keičiasi ir, svarbiausia, keičiasi tarp pačių vyrų?
– Manau, kad vis daugiau vyrų įsitraukia į rūpybos veiklas: vaiko priežiūrą, emocinį ryšį šeimoje – į sritis, kuriose anksčiau jiems tarsi „nebuvo vietos“, nes jie nebuvo laikomi pakankamai jautriais. Tai keičia situaciją. Tačiau vis dar išlieka stipraus vyro stereotipas. Visuomenė tikisi, kad vyras turi būti stiprus, rūpestingas, finansiškai aprūpinti šeimą ir pan. Net kalbant apie verkimą, vis dar galioja nerašyta taisyklė: priežastis turi būti „rimta“. Jei vyras pravirksta dėl skaudaus įvykio – tai jau nebestebina. Tačiau jei pravirksta pažiūrėjęs gražų filmą ar išgirdęs jautrų muzikos kūrinį, vis dar žiūrima kreivai. Tad dar reikės laiko, kol leisime vyrams laisvai rodyti emocijas. Bet džiugu, kad pokytis jau vyksta.
