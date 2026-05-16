Ebolos protrūkis KDR: patvirtinta 13 retos viruso atmainos atvejų

Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) šiuo metu neturi patvirtintos vakcinos nuo Bandibadžio viruso štamo. Afrikos CDC teigimu, praeityje kilę šios gyvybei pavojingos ligos protrūkiai daugiausia buvo susiję su labiausiai paplitusiu Zairo Ebolos virusu.
Remiantis JAV Nacionalinių sveikatos institutų (NIH) duomenimis, Bandibadžio atmainos mirtingumas yra mažesnis – apie 37 proc., tuo tarpu Zairo atmainos mirtingumas gali siekti iki 90 proc.
Afrikos CDC pranešė, kad Iturio provincijoje, esančioje su Uganda ir Pietų Sudanu besiribojančioje šiaurės rytinėje KDR dalyje, iki šiol patvirtinti keturi mirties atvejai. Kaimyninėje Ugandoje patvirtintas vienas mirties atvejis – nustatyta, kad mirusysis taip pat buvo užsikrėtęs Bandibadžio viruso variantu.
17-asis Ebolos protrūkis Konge
Afrikos CDC duomenimis, šiuo metu KDR užregistruoti 246 įtariami atvejai ir 65 mirties atvejai. Ugandoje vietinių užsikrėtimo atvejų kol kas nepatvirtinta. Tai jau 17-asis Ebolos protrūkis KDR nuo 1976 metų.
Pirmuosius pranešimus apie galimus susirgimo atvejus PSO gavo gegužės pradžioje, į nelaimės ištiktą regioną nusiuntė ekspertus ir skyrė 500 tūkst. JAV dolerių neatidėliotinoms priemonėms įgyvendinti.
Afrikos CDC pareiškė esanti susirūpinusi dėl tolesnio viruso plitimo pavojaus, nes dabartinis protrūkis vyksta miestų pasienio regione, kuriam būdingas intensyvus gyventojų judėjimas. Valdžios institucijos teigia sugriežtinusios pasienio patikrinimus, izoliavusios kontaktą patyrusius asmenis ir rizikos regionuose mobilizavusios greitosios pagalbos komandas.
