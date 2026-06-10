Milijonai žmonių vaistus nuo refliukso geria be reikalo: profesorius įspėja apie skaudžias pasekmes

Dėl šios priežasties daugelis žmonių savo rankinėse ar piniginėse nešiojasi vaistus, paruoštus bet kokiam netikėtam simptomų protrūkiui. Vaistininkai rėmens ir refliukso simptomams lengvinti dažniausiai rekomenduoja antacidinius preparatus arba alginatus.
Tačiau manoma, kad didelė dalis žmonių, vartojančių vaistus nuo įtariamo refliukso, šia liga iš tikrųjų net neserga. Žarnyno ligų profesorius įspėja apie stiprų šalutinį poveikį, kurį kai kurie iš šių vaistų daro žarnyno mikrobiomai. Šis įspėjimas pasirodė po tyrimo, kuriame buvo stebimi pacientai, manantys, kad kenčia nuo refliukso.
Skaičiuojama, kad vien Jungtinėje Karalystėje (JK) iki 10 milijonų suaugusiųjų vartoja vaistus nuo nuolatinio rūgšties refliukso, dar žinomo kaip gastroezofaginio refliukso liga (GERL). Tačiau organizacijos „Functional Gut Clinic“ atliktas tyrimas atskleidė, kad net 66 procentai žmonių, kuriems buvo įtariamas refliuksas, šio sutrikimo neturėjo.
Manoma, kad didžioji dalis tų, kurie galvoja sergantys refliuksu, iš tikrųjų susiduria su kitomis būklėmis, pavyzdžiui, funkciniu rėmeniu arba SIBO (padidėjusio bakterijų kiekio plonojoje žarnoje sindromu).
Mokslininkai ištyrė daugiau nei 700 žmonių, vartojančių vaistus nuo refliukso šešiose šalies ligoninėse, ir nustatė, kad tik vienas trečdalis pacientų iš tikrųjų atitiko šios ligos diagnozės kriterijus. Pritaikius šį santykį bendriems mastams, tai reiškia, kad maždaug šeši milijonai žmonių JK šiuos vaistus vartoja visiškai be reikalo ir jiems reikalingas visiškai kitoks gydymas.
Kai nereceptiniai vaistai bei mitybos ir gyvensenos pokyčiai nepadeda, maždaug 5–10 milijonų žmonių yra išrašomi skrandžio rūgštingumą blokuojantys vaistai, vadinami protonų siurblio inhibitoriais (PSI). Tačiau „Functional Gut Clinic“ direktorius, profesorius Anthony Hobsonas teigė, kad daugeliui šie vaistai tapo tiesiog „pleistru“, paslepiančiu problemą.
Jis įspėjo: nors šie vaistai sumažina simptomus, PSI preparatai pašalina net 80 procentų skrandžio rūgšties. Tai gali turėti „stiprų neigiamą poveikį“ žarnyno mikrobiomui ir padidinti skrandžio infekcijų riziką tiems žmonėms, kurių organizmas iš tikrųjų neišskiria per daug rūgšties.
„Milijonai žmonių kenčia nuo šių simptomų, o jų poveikis gyvenimo kokybei, nedarbingumui ir ilgaamžiškumui gali būti griaunantis, – pridūrė jis. – Jei pavyktų tiksliai nustatyti priežastis ir paskirti efektyvų gydymą, kad refliuksas nebekeltų simptomų ar žalos, tai turėtų milžinišką teigiamą įtaką.“
Profesorius taip pat pabrėžė gyvensenos pokyčių svarbą, nes tokie veiksniai kaip alkoholis, antsvoris ir rūkymas gali sukelti arba drastiškai pabloginti rūgšties refliuksą.
Kada kreiptis į šeimos gydytoją
Sveikatos priežiūros specialistai rekomenduoja kreiptis į šeimos gydytoją, jei gyvensenos pokyčiai ir vaistinėje įsigyti vaistai nepadeda palengvinti simptomų. Taip pat pasikonsultuoti su gydytoju būtina, jei rėmuo vargina beveik kasdien arba jei pasireiškia kiti simptomai, pavyzdžiui: maistas stringa gerklėje, dažnai pykina (vemiama) arba be jokios aiškios priežasties krenta svoris.
Šeimos gydytojas gali paskirti alternatyvų ar stipresnį gydymą bei padėti atmesti rimtesnes jūsų simptomų priežastis. Jei turite kokių nors dvejonių dėl savo sveikatos, visada kreipkitės medicininės pagalbos į kvalifikuotą sveikatos priežiūros specialistą.
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