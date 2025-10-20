 NVSC: praėjusią savaitę nuo COVID-19 mirė du žmonės

2025-10-20 17:05
BNS inf.

Praėjusią savaitę nuo COVID-19 mirė du žmonės, į ligonę paguldyti 104 asmenys, bendras sergamumo rodiklis gripu, koronavirusu ar kitomis peršalimo ligomis Lietuvoje šiek tiek sumažėjo, pirmadienį pranešė Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC).

NVSC: praėjusią savaitę nuo COVID-19 mirė du žmonės / Freepik.com nuotr.

Abu asmenys, mirę nuo COVID-19, priklausė 80–89 amžiaus grupei, buvo neskiepyti ir turėjo lėtinių ligų.

Praėjusią savaitę dėl gripo į ligonines buvo paguldyti trys asmenys, mirties atvejų nefiksuota.

Pasak NVSC, spalio 13–19 dienomis bendras sergamumo gripu, ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis ir COVID-19 rodiklis buvo 1055,6 atvejo 100 tūkst. gyventojų – tai šiek tiek mažiau nei ankstesnę savaitę. Tuomet rodiklis siekė 1117,1 atvejo 100 tūkst. gyventojų.

Mažiausias sergamumo rodiklis išliko Telšių apskrityje – 860 atvejų 100 tūkst. gyventojų, didžiausias – Vilniaus apskrityje – 1308,6 atvejo 100 tūkst. gyventojų.

Epideminio sergamumo nesiekė nė viena savivaldybė.

