NVSC: praėjusią savaitę nuo COVID-19 mirė du žmonės

Abu asmenys, mirę nuo COVID-19, priklausė 80–89 amžiaus grupei, buvo neskiepyti ir turėjo lėtinių ligų.
Praėjusią savaitę dėl gripo į ligonines buvo paguldyti trys asmenys, mirties atvejų nefiksuota.
Pasak NVSC, spalio 13–19 dienomis bendras sergamumo gripu, ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis ir COVID-19 rodiklis buvo 1055,6 atvejo 100 tūkst. gyventojų – tai šiek tiek mažiau nei ankstesnę savaitę. Tuomet rodiklis siekė 1117,1 atvejo 100 tūkst. gyventojų.
Mažiausias sergamumo rodiklis išliko Telšių apskrityje – 860 atvejų 100 tūkst. gyventojų, didžiausias – Vilniaus apskrityje – 1308,6 atvejo 100 tūkst. gyventojų.
Epideminio sergamumo nesiekė nė viena savivaldybė.
