Paslaptis išaiškinta: kodėl populiarieji vaistai nuo nutukimo kai kuriuos palieka be rezultatų?

Kai kurie žmonės džiaugiasi neįtikėtina sėkme, naudodami svorio metimo injekcijas, padėjusias jiems atsikratyti nepageidaujamų kilogramų, tuo tarpu kiti nepasiekia tikslų, kuriuos buvo sau išsikėlę. Paaiškėjo, kad yra priežastis, kodėl šių vaistų efektyvumas skiriasi priklausomai nuo žmogaus, ir Stenfordo medicinos universiteto (JAV) mokslininkai teigia, kad viskas susiję su genetika.
Tyrėjai kelerius metus gilinosi į šį fenomeną ir konsultavosi su viso pasaulio ekspertais, nes juos pačius itin nustebino tyrimo rezultatai. Dešimtmetį trukusi analizė, apėmusi eksperimentus su žmonėmis bei pelėmis ir diabeto vaistų tyrimų duomenų analizę, šių metų balandį buvo publikuota žurnale „Genome Medicine“.
Atsižvelgiant į tai, kad milijonai žmonių šiuo metu vartoja svorio metimo vaistus, tokius kaip „Ozempic“, „Wegovy“ ir „Mounjaro“, mokslininkai skiria daug laiko bandymams suprasti galimas jų vartojimo pasekmes. Neseniai tyrėjai padarė „stulbinantį“ atradimą apie naudingą šalutinį šių vaistų poveikį, o Didžiosios Britanijos nacionalinė sveikatos tarnyba (NHS) ką tik patvirtino net „trigubai stipresnes“ injekcijas.
Visgi kai kurie žmonės, patikėję svorio metimo injekcijomis, liko nusivylę jų veiksmingumu. Pasak Stenfordo mokslininkų, dėl to kalta jų genetinė sandara.
Tyrimo komanda nustatė, kad pacientai, turintys tam tikrų genetinių variantų (manoma, kad juos turi apie 10 procentų populiacijos), negauna naudos iš šių diabeto vaistų. Šie variantai „sukelia stebėtiną ir vis dar paslaptingą reiškinį, tyrėjų vadinamą atsparumu GLP-1. Jo metu hormono GLP-1 (gliukagono pavidalo peptido-1), kuris padeda reguliuoti cukraus kiekį kraujyje, lygis yra aukštesnis, tačiau biologiškai mažiau efektyvus“, – teigė ekspertai.
„Kol kas neaišku, ar šie variantai turi įtakos svorio kritimui vartojant tokius vaistus kaip „Ozempic“ ir „Wegovy“, kurie vis dažniau skiriami nutukimui gydyti“, – priduriama tyrime. „Svorio metimui jie paprastai skiriami didesnėmis dozėmis nei diabeto gydymui.“
Tyrimas, kuriame pagrindinis dėmesys buvo skirtas cukraus kiekio kraujyje reguliavimui, parodė, kad žmonės su minėtais genetiniais variantais nesugebėjo taip efektyviai sumažinti gliukozės kiekio kraujyje kaip tie, kurie jų neturi.
Ekspertai išanalizavo du genetinius variantus, kurie sutrikdo „tikrai žavingo“ fermento, žinomo kaip PAM (peptidil-glicino alfa-amiduojanti monooksigenazė), veiklą. PAM aktyvina daugybę organizmo hormonų, įskaitant GLP-1, ir yra pajėgus atlikti cheminį procesą, vadinamą amidavimu, kuris pailgina biologiškai aktyvių peptidų pusėjimo trukmę arba padidina jų stiprumą.
Viena iš pagrindinių tyrimo autorių, dr. Anna Gloyn, sakė: „Mes pagalvojome: jei turite problemų su šiuo fermentu, vadinasi, daugelis jūsų biologijos aspektų neveiks tinkamai.“
PAM variantai dažnai pasitaiko sergantiesiems diabetu ir sutrikdo jų insulino išsiskyrimą, todėl tyrėjai siekė išsiaiškinti, ar ši „genetinė klaida“ veikia ir GLP-1 hormoną.
Tyrimo metu suaugusieji, turintys ir neturintys PAM varianto, žinomo kaip p.S539W, išgėrė saldaus tirpalo, o jų kraujas buvo tiriamas kas penkias minutes ateinančias keturias valandas. Rezultatai buvo visiškai priešingi tam, ką mokslininkai įsivaizdavo. Pasak pediatrijos ir genetikos profesorės dr. A. Gloyn, pacientų organizme GLP-1 hormono kiekis iš tikrųjų padidėjo.
„Nepaisant to, kad žmonių, turinčių PAM variantą, kraujotakoje cirkuliavo didesnis GLP-1 kiekis, nepastebėjome jokio didesnio biologinio aktyvumo įrodymų“, – sakė ji. „Jų cukraus kiekis kraujyje nemažėjo greičiau. Norint pasiekti tą patį biologinį poveikį, reikėjo didesnio GLP-1 kiekio, o tai reiškia, kad jie buvo atsparūs GLP-1.“
Kiti įvairūs tyrimai taip pat leido Stenfordo komandai įsitikinti, kad šis fenomenas yra „būdingas būtent tiems vaistams, kurie veikia per GLP-1 receptorių farmakologiją“.
Dr. A. Gloyn mano, kad reikėtų atlikti tolesnius tyrimus, kaip genetika lemia skirtingą reakciją į GLP-1 receptorių agonistus, kad būtų galima geriau paaiškinti, kodėl kai kurie žmonės į vaistus reaguoja prastai. Ji pabrėžė, kad ekspertai vis dar nesugebėjo tiksliai įvardyti, kodėl žmonės su šiais genetiniais variantais yra atsparūs, ir pridūrė: „Tai yra milijono vertas klausimas.“
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