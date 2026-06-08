Po pasivaikščiojimo Lietuvos miške – tiesiai į reanimaciją: jauno vyro gyvybė pakibo ant plauko

Pacientą ištiko anafilaksinis šokas
„Praėjusį savaitgalį į Respublikinės Šiaulių ligoninės Anesteziologijos ir intensyviosios terapijos centro Chirurgijos reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyrių dėl angies įkandimo paguldytas jaunas vyras“, – savo „Facebook“ paskyroje rašė Respublikinė Šiaulių ligoninė.
Ligoninės atstovai ramina, kad tokie atvejai reanimacijoje – išimtis, o ne taisyklė. Vis dėlto šį kartą medikų įsikišimo reikėjo nedelsiant.
„Reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriaus koordinatorė, gydytoja anesteziologė-reanimatologė Rasa Bracaitė patvirtina, kad dėl gyvatės įkandimo žmonės į reanimatologų rankas patenka retai. „Šio paciento gyvybei didelio pavojaus nebuvo, nereikėjo ir intubuoti“, – apie skausmingą angies, vienintelės nuodingos gyvatės Lietuvoje, įkandimą patyrusį pacientą sako gydytoja“, – rašoma ligoninės įraše.
Nors sveikam suaugusiam žmogui angies nuodai mirtini būna itin retai, šio paciento situaciją staiga pablogino organizmo reakcija į nuodus: „Šiuo atveju pacientą ištiko anafilaksinis šokas, ištino ne tik įkandimo vieta kojoje, bet ir gerklė. Pasak medikų, taip nutinka, kai žmogus yra alergiškas.“
Šiais metais tai jau ne pirmas kartas
Šiaulių toksikologams šis vasaros sezonas prasidėjo intensyviai. Įstaigos specialistai pastebi, kad Nefrologijos-toksikologijos skyriaus medikams tai jau ne pirmas atvejis šiais metais, kai tenka skubiai gelbėti angies įkąstą pacientą.
Esant tokioms traumoms, laikas tampa kritiniu faktoriumi.
„Pasak gydytojos toksikologės Silvijos Sagatienės, esant sunkiam apsinuodijimui, stipriam tinimui ar sisteminiams simptomams, skiriamas specifinis priešnuodis – efektyviausia priemonė, kurią reikia suleisti kuo anksčiau.“
Šiuo metu jauno vyro būklė stabilizuota, tačiau jį toliau stebi medikai.
„Dabar pacientas toliau stebimas, vertinamas tinimo plitimas, kraujospūdis, širdies veikla, atliekami laboratoriniai tyrimai. Įkandus angiai, skiriamas simptominis gydymas“, – informavo Respublikinė Šiaulių ligoninė.
Medikai primena, kad leidžiant laiką gamtoje būtina dėvėti sandarią avalynę, o pamačius gyvatę – prie jos nesiartinti ir jos neerzinti. Įkandimo atveju reikėtų kuo mažiau judinti įkąstą vietą ir skubiai kreiptis į artimiausią gydymo įstaigą.
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