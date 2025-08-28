Prieš rugsėjį – eilės poliklinikose: skubantiems tėvams išsigelbėjimas yra, bet teks susimokėti

Vilnietė Auksė su sūnumi Adomu ėjo pas gydytoją pasitikrinti profilaktiškai – prieš rugsėjo pirmąją.
„Užsiregistravome iš anksto, čia pirmoji patikra“, – šnekėjo moteris.
Keliavo tiesiai prie kabineto, bet registravosi dar gegužės mėnesį.
„Jeigu pradedi žiūrėti tik vasarą, dažniausiai laikų nebėra“, – kalbėjo pašnekovė.
Dienos iki rugsėjo pirmosios tirpsta. Ne visi laiką taip planuoja – patys medikai sako, kad nereikėtų stebėtis, jog paskutinėmis dienomis yra eilės.
„Kokiu 20 proc. padaugėja dėl profilaktinių patikrų“, – teigė Vilniaus rajono poliklinikos šeimos gydytoja Rasa Venskutonienė.
Patikra susideda iš dviejų dalių: būklės įvertinimo pas šeimos ar vaikų ligų gydytoją – patikrina regą, klausą, ūgį, svorį, kraujo spaudimą, vertina psichikos sveikatos būklę, taip pat būtinas vizitas pas odontologą.
„Tėvams būna labai keista, kad vaikas taip gerai matė ir po vasaros nebemato, kadangi profilaktika per metus, tai čia metų bėgyje“, – nurodė Vilniaus rajono poliklinikos šeimos gydytoja.
Kita pašnekovė sakė, kad iš anksto nesirūpino, nes vaikas lanko darželį, kur į pažymas žiūrima pakankamai lanksčiai.
„Priklausomai nuo darželio. Yra, kurie laukia, o mūsų praleidžia, aišku porą kartų pasako, kad reikia, nes pagal higienos normas vaikas turi būti sveikas“, – tvirtino moteris.
„Jeigu pažyma išduodama pirmą kartą, ji turi būti išduota iki rugsėjo 15 d.“, – pabrėžė Vilniaus rajono poliklinikos šeimos gydytoja.
Kasmetinis darželinukų ir mokinių sveikatos tikrinimas yra nemokamas – atliekamas toje gydymo įstaigoje, kurioje jis yra prirašytas.
„Mes priimame tiek prie mūsų registruotus, tiek iš išorės, jeigu negali patekti pas savo šeimos gydytoją, gal gydytoja atostogauja“, – kalbėjo HILA medicinos centro šeimos gydytoja Daiva Berškienė.
Taigi privatininkai – vėluojantiems išsigelbėjimas, tačiau už eilės peršokimą teks susimokėti.
„Tiems, kurie nėra registruoti mūsų įstaigoje, pažyma – mokama. Kainuoja nuo 58 eurų, priklausomai nuo to, kokio amžiaus vaikas tikrinamas“, – pabrėžė D. Berškienė.
Ir čia dar nedaug. Kai kurie privatininkai už vaikų sveikatos patikrinimą ir pažymėjimą prašo ir po 85 eurus. Taip susitvarkyti pažymas mokamai galima daug kur.
„Pirmą kartą tenka išgirsti, kad kažkas komercine pavertė šią paslaugą“, – šnekėjo Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) pirminės sveikatos priežiūros skyriaus vyr. specialistė Kristina Jokimaitė.
Taigi SAM nustebusi ir apie mokamas patikras bei pažymėjimus išgirsta iš žiniasklaidos.
„Nėra numatyta, to neturi būti, privati įstaiga turėtų atsisakyti, jeigu tai yra ne jų pacientas, ir pasakyti, kad vaikas turi tikrintis sveikatą, kur yra prisirašęs“, – kalbėjo SAM pirminės sveikatos priežiūros skyriaus vyr. specialistė.
Anot ministerijos, susimokėti gali tekti tik tais atvejais, jeigu tėvai patikrai kreipiasi privačiai į odontologą. Tam, kad įtampų dėl vaikų sveikatos patikrų būtų mažiau, Švietimo ministerija svarsto apie termino keitimą.
„Tiesiog aptarsime tą situaciją, galbūt bus galima pratęsti tą terminą, padiskutuosime šiuo klausimu“, – nurodė laikinoji švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.
Anot mokyklų vadovų, dažniausiai sveikatos patikras susitvarkyti šeimos spėja, bet mokyklos didelės dramos nedaro, jeigu patikra vėluoja.
„Lieka nedidelis procentas, kurie pristato per visą rugsėjį, čia nėra didelė problema“, – šnekėjo Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos prezidentas Dainius Žvirdauskas.
O kas daroma, jeigu klausimas užvilkinamas?
„Kartais pasitelkiami ir Vaiko gerovės komisijos atstovai“, – sakė D. Žvirdauskas.
Jeigu vaikas tikrinasi ne pirmą kartą – jo pažyma galioja metus, galimai iki spalio ar lapkričio, tačiau, anot medikų, net ir čia yra šiek tiek painiavos.
„Tikrai būna išsiblaškymo, nes tėvai galvoja, kad prasidės mokslo metai ir jie neturi pažymos“, – nurodė Vilniaus rajono poliklinikos šeimos gydytoja.
Iki kada pažyma galioja – galima pasitikrinti e.sveikatoje. Medikų rekomendacijos svarbios parenkant mokiniui tinkamą sėdėjimo vietą klasėje, pritaikant maitinimą, fizinį krūvį, taip pat pritaikant aplinką specialiesiems mokinio poreikiams.
