Prireikė vaistų užsienyje? Štai ką turite žinoti

„Vaistai užsienyje: ką svarbu žinoti Lietuvos gyventojams?
Planuojate kelionę ar laikinai gyvenate kitoje Europos šalyje? Jei prireiktų receptinių vaistų – juos galite įsigyti ir užsienyje.
Šiuo metu tarpvalstybiniu elektroniniu receptu galima pasinaudoti: Latvijoje, Lenkijoje, Estijoje, Ispanijoje, Graikijoje, Portugalijoje, Čekijoje ir Suomijoje. Vaistinėje reikės pateikti galiojantį asmens dokumentą.
Visgi, tam reikia pasiruošimo:
informuokite gydytoją, kad vaistus planuojate įsigyti kitoje ES ar EEE šalyje;
gydytojas išrašys e. receptą (arba, jei reikia, popierinį);
prieš vykstant verta pasitikrinti informaciją esveikata.lt.
Svarbu: ne visiems vaistams galima išrašyti e. receptą. Kai kuriais atvejais reikės popierinio recepto. Taip pat, įsigyjant kompensuojamuosius vaistus užsienyje, teks sumokėti visą vaisto kainą, net jei Lietuvoje jis yra kompensuojamas.
Grįžus į Lietuvą, kompensuojamųjų vaistų išlaidas galėsite susigrąžinti kreipdamiesi į VLK (ne vėliau kaip per 1 metus) ir pateikę:
prašymą kompensuoti išlaidas;
asmens dokumentą;
receptų ir vaistų gavimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
finansinių dokumentų originalus (sąskaitas, čekius ir kt.).
Keliaukite ramiau žinodami, kad prireikus receptinius vaistus galite įsigyti ir kitose Europos šalyse“, – teigiama įraše.
Naujausi komentarai