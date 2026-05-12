 Prireikė vaistų užsienyje? Štai ką turite žinoti

2026-05-12 13:28
LNK inf.

Valstybinė ligonių kasa socialiniame tinkle „Facebook“ priminė svarbią informaciją apie receptinių vaistų įsigijimą kitose Europos šalyse. Lietuvos gyventojai tam tikrose valstybėse gali pasinaudoti tarpvalstybiniu elektroniniu receptu, tačiau tam būtina pasiruošti iš anksto ir žinoti kelias svarbias taisykles.

Planuojate kelionę ar laikinai gyvenate kitoje Europos šalyje? Jei prireiktų receptinių vaistų – juos galite įsigyti ir užsienyje.

Šiuo metu tarpvalstybiniu elektroniniu receptu galima pasinaudoti: Latvijoje, Lenkijoje, Estijoje, Ispanijoje, Graikijoje, Portugalijoje, Čekijoje ir Suomijoje. Vaistinėje reikės pateikti galiojantį asmens dokumentą.

Visgi, tam reikia pasiruošimo:

informuokite gydytoją, kad vaistus planuojate įsigyti kitoje ES ar EEE šalyje;

gydytojas išrašys e. receptą (arba, jei reikia, popierinį);

prieš vykstant verta pasitikrinti informaciją esveikata.lt.

Svarbu: ne visiems vaistams galima išrašyti e. receptą. Kai kuriais atvejais reikės popierinio recepto. Taip pat, įsigyjant kompensuojamuosius vaistus užsienyje, teks sumokėti visą vaisto kainą, net jei Lietuvoje jis yra kompensuojamas.

Grįžus į Lietuvą, kompensuojamųjų vaistų išlaidas galėsite susigrąžinti kreipdamiesi į VLK (ne vėliau kaip per 1 metus) ir pateikę:

prašymą kompensuoti išlaidas;

asmens dokumentą;

receptų ir vaistų gavimą patvirtinančių dokumentų kopijas;

finansinių dokumentų originalus (sąskaitas, čekius ir kt.).

Keliaukite ramiau žinodami, kad prireikus receptinius vaistus galite įsigyti ir kitose Europos šalyse“, – teigiama įraše.

