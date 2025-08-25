Šis simptomas išdavė mirtiną ligą: moteris galvojo, kad tai tik infekcija

Elaine Hold iš Niukaslo pasakojo, kad dėl daugybės infekcijų iš pradžių per daug nesijaudino. Moteris daugelį metų sirgo bronchitu, tad plaučių problemos jai nebuvo naujiena. Net ir apsilankius pas šeimos gydytoją dėl dusulio bei nuovargio, atlikti kraujo tyrimai neatrodė grėsmingi, skelbia unilad.com.
Tačiau tiek ją, tiek jos vyrą ypač suneramino gausybė vis atsirandančių mėlynių. Būtent vyras ir įkalbėjo Elaine dar kartą kreiptis į medikus.
Išsamesni tyrimai parodė, kad moteris serga reta kraujo ir kaulų čiulpus pažeidžiančia vėžio forma – ūmine limfoblastine leukemija (ŪLL).
„Maniau, kad tai tik infekcija“
Prisimindama tą akimirką, Elaine sakė: „Gydytojas įkalbėjo mane atlikti kraujo tyrimus, nors labai bijau adatų. Pirmadienį paėmė kraujo, o jau kitą dieną iš ligoninės paskambino ir liepė atvykti su daiktais nakvynei. Tada man patvirtino diagnozę ir iškart pradėjo gydymą.“
Moteris neslėpė šoko: „Buvau tokioje nežinioje, kad net nusijuokiau – iki pat paskutinės akimirkos galvojau, jog tai tik infekcija. Gydymą pradėjo iškart, todėl neturėjau laiko suvokti, kas vyksta. Vėliau visa tai paliko didelę emocinę naštą man ir mano šeimai.“
Aštuoneri metai kovos su vėžiu
Elaine pirmą kartą liga buvo diagnozuota dar 2016 metais. Per aštuonerius metus moteris patyrė tris atkryčius ir išbandė įvairius gydymo būdus: intensyvią chemoterapiją (2016–2019 m.), kaulų čiulpų transplantaciją (2020 m.), naują T-ląstelių terapiją (2023 m.). Šiemet, anot gydytojų, galimybės tęsti gydymą yra ribotos.
Praėjusių metų Kalėdoms ji išgirdo skaudžią žinią – liga tapo nepagydoma, o gyventi liko vos keli mėnesiai. Atkrytis sukėlė leukemijos ląstelių sankaupas aplink šonkaulius ir stuburą. Tai lėmė net šešis lūžius, todėl Elaine dabar naudojasi neįgaliojo vežimėliu.
„Tai, kad šiandien dar esu čia, man pačiai atrodo kaip stebuklas. Nežinau, kiek laiko man liko, bet žinau viena – noriu jį praleisti laimingai ir nešvaistyti nė akimirkos“, – sakė moteris.
Simptomai, į kuriuos būtina atkreipti dėmesį
Pasak Jungtinės Karalystės nacionalinės sveikatos tarnybos (NHS), ŪLL gali pasireikšti šiomis priežastimis:
-
lengvai atsirandančios mėlynės ar kraujavimas;
-
nuolatinis nuovargis;
-
dusulys;
-
aukšta temperatūra.
Naujausi komentarai