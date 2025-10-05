Siūlo palikti galimybę pacientams primokėti už nemedicinines paslaugas

Jos įregistravo tokį pasiūlymą Seime svarstomoms Sveikatos sistemos įstatymo pataisoms.
Seimo vicepirmininkė O. Leiputė mano, kad už tam tikrus komforto dalykus, kurių pageidauja pacientas, reikėtų leisti susimokėti iš savo kišenės.
„Manau, kad turi būti tokia galimybė, kalbant apie nemedicinines paslaugas, tačiau pagal ministro patvirtintą paslaugų sąrašą ir metodiką. Tokių paslaugų įkainius turėtų pasiskaičiuotų gydymo įstaiga“, – komentuodama pasiūlymą Eltai sakė O. Leiputė.
Pasak jos, pasitaiko atvejų, kai pacientas dėl įvairiausių priežasčių pageidauja pasirinkti kitokias nemedicinines paslaugas nei tos, kurias apmoka valstybė. Pavyzdžiui, prižiūrėti vaiką ligoninėje nori abu tėvai, gimdyvės ar kiti pacientai pageidauja vienviečių palatų, pacientas nori kitokio maitinimo ir pan.
„Manau, kad įstatymu turi būti įteisinta galimybė tokias paslaugas teikti pacientams už jas sumokant iš savo lėšų“, – teigia socialdemokratų frakcijos seniūnė.
Siekiant apriboti galimybę piktnaudžiauti, jos nuomone, įstatyme turi būti aiškiai nurodyta, kad paciento lėšomis apmokamos nemedicininės aptarnavimo paslaugos gali būti teikiamos tik tuo atveju, jeigu jam suteikiama galimybė tuo pačiu metu toje pačioje sveikatos priežiūros įstaigoje įstaigoje nemokamai gauti visos apimties gydymo paslaugas – įskaitant nemedicininį aptarnavimą.
Pagal siūlomą projektą, pacientas, pageidaujantis gauti mokamas nemedicininio aptarnavimo paslaugas, turėtų tai patvirtinti raštu.
Jei Seimas pritartų, nemedicininių aptarnavimo paslaugų sąrašą, kainų apskaičiavimo metodiką nustatytų sveikatos apsaugos ministras, o konkrečius įkainius nustatytų paslaugas teikiančios įstaigos vadovas.
ELTA primena, kad Seimas svarsto Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) inicijuotas įstatymo pataisas, kurias priėmus iš pacientų nebebūtų reikalaujama papildomų priemokų už valstybės lėšomis teikiamas medicinines paslaugas.
Tikimasi, kad tokie pokyčiai didintų skaidrumą sveikatos sistemoje, paslaugų prieinamumą, sumažintų eiles gydymo įstaigose.
Visgi, Seimo opozicija, kai kurie medikai bei pacientų atstovai mano, kad tokie pakeitimai apribotų pacientų galimybes laisvai pasirinkti jiems tinkamiausią paslaugos apimtį ar kokybę.
