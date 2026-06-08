Aktualu dirbantiems senjorams: ar tai žinojote?

Šiemet pensijų atnaujinimo procesas prasidėjo gegužę. Dauguma dirbančių pensininkų padidėjusių pensijų sulauks birželį, o visos atnaujintos pensijos turi būti išmokėtos ne vėliau kaip iki liepos pabaigos.
Pensijos dydis priklauso nuo žmogaus per visą gyvenimą įgyto stažo, sukauptų pensijų apskaitos vienetų, galiojančio bazinės pensijos dydžio ir apskaitos vieneto vertės. Skiriant negalios pensiją, svarbus ir nustatytas dalyvumo lygis – kuo didesnis netektas dalyvumas, tuo didesnę pensiją žmogus gauna.
Dirbančio žmogaus pensija kasmet perskaičiuojama individualiai – pagal tai, kiek įmokų žmogus sumokėjo per praėjusius metus.
Pavyzdžiui, jei senatvės pensijos gavėjas visus 2025 metus dirbo už minimalios mėnesinės algos dydžio atlyginimą – 1 038 eurus neatskaičius mokesčių, atnaujinus pensiją jis įgyja 0,49 pensijos apskaitos vieneto ir vienus metus pensijų socialinio draudimo stažo. Žmogui, kuriam senatvės pensija paskirta turint būtinąjį stažą, pensija vidutiniškai padidėtų apie 14 eurų, o neturint būtinojo stažo – apie 4 eurus.
Jei senatvės pensijos gavėjas visus 2025 metus dirbo už vidutinio darbo užmokesčio dydžio atlyginimą – 2 108,88 euro neatskaičius mokesčių, jis įgyja 1 pensijos apskaitos vienetą ir vienus metus pensijų socialinio draudimo stažo. Tokiu atveju žmogui, turinčiam būtinąjį stažą, pensija po atnaujinimo vidutiniškai padidėtų apie 18 eurų, o neturinčiam būtinojo stažo – apie 8 eurus.
Papildomai įgytas stažas ir pensijų apskaitos vienetai didina pensiją ne tik einamaisiais metais. Jie bus įvertinami ir ateityje, todėl turės įtakos tiek pensijos dydžiui, tiek vėlesniam jos indeksavimui.
Kaip išmokama nepriemoka?
Atnaujintos pensijos mokamos kartu su nepriemoka, susidariusia nuo sausio mėnesio. Tai reiškia, kad žmogus gauna ne tik naujo dydžio pensiją, bet ir skirtumą už tuos mėnesius, kai pensija dar buvo mokama seno dydžio.
Pavyzdžiui, jei po atnaujinimo pensija padidėja 14 eurų, o naujo dydžio pensija pradedama mokėti birželį, kartu su birželio pensija žmogus gaus ir nepriemoką už sausį, vasarį, kovą, balandį ir gegužę. Tokiu atveju birželį jam bus išmokėta 14 eurų didesnė pensija ir 70 eurų nepriemoka už penkis praėjusius mėnesius. Iš viso birželį žmogus gaus 84 eurais daugiau nei įprastai. Liepą ir vėlesniais mėnesiais jis gaus jau nuolat 14 eurų didesnę pensiją.
Pensijų gavėjams dėl pensijos atnaujinimo nereikia teikti jokių prašymų. Lietuvoje dirbančių pensijų gavėjų duomenys atnaujinami automatiškai, o kiekvieno žmogaus pensija perskaičiuojama individualiai.
Kada bus išmokėta atnaujinta pensija ir nepriemoka?
Kadangi kasmet atnaujinamas didelis skaičius pensijų, atnaujintos pensijos gali būti pradėtos mokėti skirtingu metu. Kai kuriuos gavėjus atnaujinta pensija pasieks jau birželį, kitus – liepą. Visais atvejais bus išmokėta ir nepriemoka, susidariusi nuo metų pradžios.
Pavyzdys:
Pensija iki naujinimo: 745 Eur
Pensija po naujinimo: 759 Eur (+14 Eur)
Jeigu atnaujinta pensija pradedama mokėti birželį, žmogus kartu gauna ir nepriemoką už laikotarpį nuo sausio iki gegužės.
Nepriemoka už sausį–gegužę:
5 mėn. × 14 Eur = 70 Eur
Birželį išmokama: 759 Eur + 70 Eur = 829 Eur
Nuo liepos: po 759 Eur kas mėnesį.
Kai kurios pensijos gali nepadidėti
Daliai senatvės ir negalios pensijų gavėjų, kurie dirbo praėjusiais metais, pensijos po atnaujinimo gali nepadidėti arba padidėti mažiau nei vidutiniškai.
Taip gali nutikti dėl 2018 metais taikytos pensijų nemažinimo taisyklės. Tuomet, perskaičiuojant senatvės pensijas, daliai gavėjų, kurių pensijos po perskaičiavimo būtų sumažėjusios, buvo paliktas ankstesnis, didesnis pensijos dydis. Jei ir po naujo atnaujinimo apskaičiuota pensija vis dar yra mažesnė už šiuo metu mokamą, žmogui toliau mokama ankstesnio dydžio pensija.
Negalios pensijos dėl naujinimo padidėja tik tuo atveju, jei pagal gavėjo 2025 metų pensijų socialinio draudimo įmokų sumą apskaičiuoti apskaitos vienetai viršija tuos apskaitos vienetus, kurie jau buvo įvertinti apskaičiuojant negalios pensiją už tuos metus.
Kuo skiriasi pensijų indeksavimas ir pensijų naujinimas?
Pensijų gavėjai kasmet gali pastebėti du skirtingus pensijos dydžio pokyčius – indeksavimą ir naujinimą.
Indeksavimas taikomas visiems pensijų gavėjams, nepriklausomai nuo to, ar žmogus dirba. Tai bendras pensijų padidinimas, susijęs su darbo užmokesčio fondo ir ekonominių rodiklių pokyčiais. Indeksuojant pensijas didėja bazinės pensijos dydis ir pensijų apskaitos vieneto vertė.
Pensijų naujinimas taikomas tik tiems pensijų gavėjams, kurie praėjusiais metais dirbo ir mokėjo pensijų socialinio draudimo įmokas. Šiuo atveju pensija perskaičiuojama individualiai – pagal papildomai įgytą stažą ir sukauptus apskaitos vienetus.
Savarankiškai dirbantiems pensijų gavėjams pensijos atnaujinamos po to, kai jie deklaruoja pajamas Valstybinei mokesčių inspekcijai ir sumoka socialinio draudimo įmokas „Sodrai“. Savarankiškai dirbantys pensijų gavėjai neprivalo mokėti socialinio draudimo įmokų, tačiau jų nemokėdami neįgyja daugiau stažo ir pensijų apskaitos vienetų.
(be temos)