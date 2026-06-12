„Amber Grid“: gegužę dujų vartojimas Lietuvoje smuko, augo eksportas

Bendrovės duomenimis, dujų vartojimo mažėjimą lėmė sumenkusi paklausa elektros energijos gamybai, tačiau ją iš dalies kompensavo apie 300 gigavatvalandžių (GWh) išaugęs poreikis trąšų gamybos sektoriuje.
„Klaipėdos SGD terminalas išlieka pagrindiniu tiekimo šaltiniu, leidžiančiu lanksčiai reaguoti į kintančią paklausą regione. Bendra šių metų tendencija rodo išliekantį didelį tarptautinių jungčių poreikį ir jų reikšmę Baltijos šalių bei kaimyninių rinkų aprūpinimui dujomis“, – pranešime teigia „Amber Grid“ vadovas Nemunas Biknius.
Skelbiama, kad pastarąjį mėnesį pagrindine gamtinių dujų srautų kryptimi buvo Latvija. Per Kiemėnų sujungimo tašką į kaimyninę šalį gegužę perduota 1,6 TWh gamtinių dujų – 39 proc. daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu (1,1 TWh). Bendrovės teigimu, srautų augimą lėmė didesnis poreikis pildyti Inčukalnio dujų saugyklą bei mažesnis dujų importas per Suomijos Inko SGD terminalą.
Tuo metu Lenkijos kryptimi perduotų dujų kiekis sumažėjo. Per Santakos sujungimo tašką į Lenkiją gegužę perduota 247 GWh gamtinių dujų – 75 proc. mažiau nei 2025 m. gegužę (979 GWh). Pokytį, anot bendrovės, daugiausia lėmė tai, kad praėjusių metų gegužę per šią kryptį į Lenkiją ir Ukrainą buvo transportuotas visas SGD krovinys.
Per penkis pirmuosius šių metų mėnesius į Latviją iš viso perduota 6,9 TWh dujų (62 proc. daugiau nei pernai, kai perduota 4,2 TWh), o į Lenkiją – 2,2 TWh (38 proc. daugiau nei pernai, kai perduota 1,6 TWh).
Taip pat gegužės mėnesį per Klaipėdos SGD terminalą buvo perduota 7 proc. mažiau dujų nei pernai tuo pačiu laikotarpiu (2,8 TWh), o nuo metų pradžios per jį jau perduota 15,7 TWh dujų – 28,3 proc. daugiau nei per pirmuosius penkis 2025 m. mėnesius (12,2 TWh).
„Amber Grid“ duomenimis, gegužę į perdavimo sistemą įleista 46 GWh biometano – maždaug 2,4 karto daugiau nei tą patį mėnesį pernai (19 GWh).
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