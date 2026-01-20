Antstoliai pernai padėjo susigrąžinti 327 mln. eurų skolų

Bent dalį reikalaujamų skolų antstolių pagalba pernai atgavo beveik 5 tūkst. įmonių, 20,9 tūkst. gyventojų ir 306 biudžetinės įstaigos. Žmonėms grąžinta 64,6 mln. eurų, įmonėms – 202,5 mln. eurų, valstybei – 56,9 mln. eurų skolų, pranešė Lietuvos antstolių rūmai.
Didžiausia pernai išieškota skola – 2,73 mln. eurų – atiteko vienai statybų įmonei.
Sugrąžintų skolų skaičius pernai, palyginti su 2024 metais, sumažėjo 8 proc. – nuo 142,1 tūkst. iki 130,4 tūkst.
Antstolių rūmai pabrėžė, kad skolų išieškojimo efektyvumą mažina 2024 metais įvesti palengvinimai skolininkams: sumažintos iš pajamų išskaičiuojamos sumos, „skolų atostogos“ ir papildomi suvaržymai išieškojimui iš skolininkų turto.
Antstoliai kreditorių reikalavimu pernai pradėjo 248,5 tūkst. naujų procesų (8 proc. mažiau nei užpernai) dėl 721,7 mln. eurų skolų išieškojimo (14 proc. mažiau).
Pradelstų skolų suma 2025 metų pabaigoje siekė 5,3 mlrd. eurų.
