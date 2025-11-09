Apsisprendė, kaip finansuos geltonųjų mokyklinių autobusų programą

Siūlymą komitetui pateikė Lietuvos savivaldybių asociacija (LSA), jam pritarta bendru sutarimu.
„Čia viena buvo irgi iš prioritetinių mūsų veiklos krypčių, stiprinant ir regioninės politikos klausimus. Biudžete nėra numatyta (tam lėšų – BNS), tačiau mes planuojame įgyvendinti kartu su Aplinkos ministerija iš tam tikrų Aplinkos ministerijos programų kartu bendradarbiaujant“, – šią savaitę komiteto posėdyje sakė švietimo ministrė Raminta Popovienė.
„Mes tikrai kaip ministerija esame nusimatę bendradarbiauti ir ieškoti galimybių“, – pridūrė ji.
Anot jos, finansavimas mokyklinių autobusų pirkimams bus skiriamas iš Aplinkos ministerijos vykdomų regioninių programų.
Įgyvendinant Vyriausybės programą, kuria yra siekiama išlaikyti mokyklas kaimuose ir mažuose miesteliuose bei atnaujinti ir išplėsti geltonųjų autobusų programą, skirti lėšų mokyklinių autobusų įsigijimui, siūloma skirti po 7 mln. eurų kasmet 2026–2028 metais.
Savo ruožtu komiteto narys socialdemokratas Darius Jakavičius akcentavo, kad mokyklinių autobusų finansavimas turi būti užtikrinamas kiekvienais metais, nes dabartinis jų parkas – pasenęs.
„Manau, kad mes net neturėtume kalbėti apie tinklo pertvarką, mes tiesiog suvokiame, kad yra tokia situacija, kad parkas yra pasenęs. Ir galvokim taip, kad čia yra tiesiog mokyklinių autobusiukų parko atnaujinimai ir tai turėtų būti nuolatinis procesas, taip kaip ir pasiūlė Savivaldybių asociacija“, – sakė politikas.
D. Jakavičius taip pat išsakė nuogąstavimus, ar pasirinkus autobusų pirkimus vykdyti kartu su Aplinkos ministerija bus įsigytos tinkamos transporto priemonės.
„Dar man kelia truputėlį nerimą Aplinkos ministerijos asignavimai, nes turim patirtį iš paskutinių metų, tai kas ėjo iš projektinių lėšų, tai buvo tik elektriniai (autobusai – BNS). Elektriniai tinkami mieste, jie visiškai netinkami regione“, – teigė parlamentaras.
„Mes turėtume galvoti apie tvarią transporto priemonę, kuri būtų tinkama vežti vaikus bet kokiu oru, bet kokiomis sąlygomis“, – sakė jis.
Be to, politikas agitavo vykdyti centralizuotus pirkimus, o ne skirti lėšas savivaldybėms, kad tai atliktų jos pačios.
BNS rašė, kad geltonųjų autobusų programa prasidėjo 2000 metais. Nuo to laiko iki 2022 metų Švietimo ministerija yra nupirkusi ir savivaldybėms ar valstybinėms mokykloms perdavusi per 1 tūkst. transporto priemonių.
Nuo 2022 metų ministerija nebeperka autobusų, o kasmet skiria pinigų pagal ministro patvirtintus kriterijus atrinktoms savivaldybėms. Autobusus perkasi savivaldybės arba mokyklos.
Praėjusiais metais 41 savivaldybei paskirstyta 2,7 mln. eurų. Vienos savivaldybės jau yra nusipirkusios mokyklinius autobusus, o 20 savivaldybių dar paprašė pratęsti pirkimo terminą iki šių metų rugsėjo pabaigos. Įsigydamos autobusus savivaldybės turi galimybę prisidėti ir savo lėšomis.
Iš viso 2024 ir 2025 metais autobusams įsigyti skirta 3,6 mln. eurų valstybės biudžeto lėšų.
Naujausi komentarai