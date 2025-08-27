Asociacija: degalinių tinklai dėl to skaičiuoja nuostolius

Šiemet Lietuvoje parduota 1,025 mlrd. litrų dyzelino (įskaitant žymėtą dyzeliną) – 16,2 proc. mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai.
Liepą fiksuotas 17,3 proc. dyzelino pardavimų sumažėjimas lyginant su praėjusių metų liepa.
LIEPA prezidentė Kristina Čeredničenkaitė sako, kad net įsibėgėjus vasarai, kai dažniausiai stebimas sezoninis pardavimų augimas, dyzelino rinka ir toliau krenta, o šis kritimas beveik tris kartus viršija optimistines Finansų ministerijos prognozes, kurios šiemet numatė vidutiniškai tik 6 proc. rinkos sumažėjimą.
„Praėjus daugiau nei pusmečiui po akcizo pakėlimo, situacija degalų rinkoje yra ypač sudėtinga, o pasienio su Lenkija regionuose – situacija tiesiog katastrofiška“, – pranešime sako ji.
Pasak LIEPA vadovės, pasienio degalinės priverstos imtis drastiškų priemonių, siekiant optimizuoti drastišką pajamų kritimą.
K. Čeredničenkaitės teigimu, šiemet dyzelino akcizas padidėjo 26,7 proc. (nuo 410 eurų iki 519,6 eurų už tūkstantį litrų). 2026 metais akcizas pakils dar 16,4 proc. iki 604,8 eurų.
