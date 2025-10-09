LEA skelbia, kaip per savaitę keitėsi degalų kainos

Spalio 6-ąją litras benzino šalyje vidutiniškai kainavo 1,40 euro, o dyzelinas – 1,47 euro. Agentūros teigimu, pirmą kartą nuo rugsėjo pradžios Lietuvoje atpigo tiek benzinas, tiek ir dyzelinas – pastarąjį kartą tokia tendencija buvo rugsėjo 1 dieną.
Praėjusią savaitę benzino vidutinės kainos Lietuvoje ir Latvijoje sumažėjo po 0,3 proc., Estijoje, Lenkijoje ir Vokietijoje padidėjo 0,1–2 procentus.
Per mėnesį benzino kaina padidėjo visose lyginamose šalyse 0,6–1,8 proc., išskyrus Latviją, kur kaina sumažėjo 0,3 procento.
Lenkijoje litras benzino dabar vidutiniškai kainuoja 1,39 euro ir yra 1 centu pigesnis nei Lietuvoje. Estijoje ir Latvijoje vidutinės benzino kainos dabar yra atitinkamai 1,44 Eur/l ir 1,54 Eur/l.
Tuo metu dyzelino vidutinės kainos praėjusią savaitę Lietuvoje, Latvijoje ir Vokietijoje sumažėjo 0,1–0,7 proc., padidėjo Estijoje ir Lenkijoje atitinkamai 1,1 proc. ir 0,3 procento.
Per mėnesį Lietuvoje dyzelino kaina nepasikeitė, Lenkijoje ir Vokietijoje padidėjo atitinkamai 2,2 proc. ir 0,9 proc., o Estijoje ir Latvijoje sumažėjo atitinkamai 0,5 proc. ir 0,3 procento.
Lenkijoje dyzelino vidutinė kaina dabar siekia 1,41 euro ir yra 6 centais mažesnė nei Lietuvoje, o Estijoje ir Latvijoje kainos yra atitinkamai 1,30 Eur/l ir 1,52 Eur/l.
Agentūros duomenimis, spalio 1–8 dienomis benzino didmeninė kaina sumažėjo 1 centu, dyzelino didmeninė kaina nukrito 3 centais.
