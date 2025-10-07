Asociacijos vadovas: gyventojų sukauptas turtas nuosekliai auga

Vien trečiąjį ketvirtį fondai, valdomi gyvenimo ciklo principu, uždirbo vidutinę 4,72 proc. grąžą, o nuo veiklos pradžios 2019 metais jų bendra grąža siekia apie 83,5 proc.
„Nepaisant trumpalaikių rinkų svyravimų, gyventojų sukauptas turtas nuosekliai auga. Šie metai taip pat išlieka pelningi, o pensijų fondų grąža juda aukštyn“, – pranešime sakė LIPFA vadovas Tadas Gudaitis.
Šiemet iš visų antros pakopos pensijų fondų daugiausiai – 3,23 proc. – augo 65–71 metų amžiaus grupės kaupiančiųjų turtas.
Nuo 2019-ųjų didžiausia grąža yra 44–50 metų amžiaus grupėje – jų turtas per šį laiką išaugo 98,5 proc. Virš 90 proc. kapitalo augimą taip pat fiksuoja ir visų vėliau nei 1981 metais gimusių kaupiančiųjų fondai.
Vyresnių nei 50 metų kaupiančiųjų fondų bendra grąža yra šiek tiek mažesnė, pavyzdžiui, 51–57 metų grupėje – 83 proc., o 58–64 metų – kiek daugiau nei 47 proc.
Tuo metu trečios pakopos pensijų fondai po metų pradžioje vyravusių rinkų svyravimų grįžo į augimo kelią, jų bendra grąža pasiekė 2,65 proc., o per pastaruosius tris mėnesius vidutiniškai padidėjo beveik 5 proc.
Geriausią rezultatą šiemet čia demonstruoja mišraus investavimo fondai, kurie dalį lėšų nukreipia į bendrovių akcijas, o dalį į skolos vertybinius popierius. Jų investicijų svertinis vidurkis šiais metais siekia 3,03 proc., o bendras jų turtas nuo metų pradžios padidėjo 53 mln. eurų, o per metus – 92 mln. eurų.
Bendra šiuose fonduose gyventojų sukaupto turto vertė rugsėjo pabaigoje viršijo 482 mln. eurų.
