Auditoriai: valstybės ataskaitose – reikšmingos apskaitos klaidos

Be to, „Sodros“ ataskaitose auditoriai negalėjo patvirtinti 454,9 mln. eurų motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokų teisingumo, rodo penktadienį Seimui pateiktos Valstybės kontrolės audito išvados dėl svarbiausių šalies 2025 metų ataskaitų.
Pasak VK, Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) ataskaitų trūkumai susiję su informacinėmis sistemomis – nefiksuojama dalis duomenų apie fondo gautinas sumas iš fizinių ir juridinių asmenų bei užsienio šalių.
Ataskaitose yra ir kitų turto apskaitos klaidų, susijusių su miško žemės ir medynų, mineralinių išteklių, infrastruktūros statinių ir kito valstybės turto apskaita, teigia VK.
„Sprendimai dėl viešųjų paslaugų, gynybos finansavimo, socialinių išmokų ir valstybės skolinimosi priimami remiantis duomenimis, kurių dalies patikimumo auditoriai negali patvirtinti“, – rašoma pranešime.
Valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė pabrėžia, kad dalis problemų kartojasi ne vienerius metus.
„Todėl būtini ne pavieniai taisymai, o sisteminiai sprendimai – stipresnė vidaus kontrolė, patikimesnės informacinės sistemos ir aiškesnė atsakomybė už valstybės finansų duomenų kokybę“, – pranešime sakė I. Segalovičienė.
Anot auditorių, valstybės ataskaitų rinkinyje reikšmingi iškraipymai nustatomi jau 14–liktus metus iš eilės.
Anot VK, Krašto apsaugos ministerija turi užtikrinti skaidrų valstybės lėšų, skiriamų Lietuvos šaulių sąjungai, naudojimą. Sveikatos apsaugos ministerijai siūloma tobulinti pacientų pavėžėjimo paslaugų reglamentavimą ir kainodarą, skaidrinti kraujo ir jo komponentų tiekimo bei kainodaros sistemą.
Lietuvos geologijos tarnyba turi sukurti tinkamą mineralinių išteklių apskaitos ir vidaus kontrolės sistemą, tuo metu Nacionalinei žemės tarnybai būtina stiprinti IT kontrolę.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei „Sodra“ turi imtis priemonių, kurios padėtų išvengti išmokų dubliavimo ir permokų rizikų, taip pat turi užtikrinti pagrįstų Garantinio fondo išmokų mokėjimą.
Ministerijai taip pat rekomenduota užkardyti netinkamą papildomų pensijų įmokų mokėjimo praktiką ir aiškiau reglamentuoti darbdavių papildomų įmokų mokėjimą.
Planuojama, kad I. Segalovičienė išvadas dėl metinių šalies finansinių ataskaitų pristatys Seime birželio 9 dieną.
Naujausi komentarai