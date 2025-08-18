„Auga Group“ kreditoriai pritarė bendrovės restruktūrizavimo planui

Kaip pirmadienį pranešė bendrovė, 5 proc. visų dalyvaujančių kreditorių balsavo „prieš“, susirinkime dalyvavo virš 73 procentų visų kreditorių, todėl kvorumas pakartotiniame susirinkime buvo pasiektas.
„Esu nuoširdžiai dėkingas kreditoriams už parodytą pasitikėjimą ir suteiktą galimybę pilnai atsiskaityti su jais per suplanuotą laikotarpį. Mūsų restruktūrizavimo planas įtikino didžiąją daugumą kreditorių, o šiandien gautas palaikymas yra tik pradžia – svarbiausia, kad planas būtų atsakingai ir nuosekliai įgyvendintas“, – pranešime cituojamas grupės valdybos pirmininkas Kęstutis Juščius.
Kaip rašė BNS, prieš savaitę planą patvirtino „Auga Group“ akcininkai, jį įmonė iki antradienio turi pateikti Vilniaus apygardos teismui.
„Šis sprendimas yra reikšmingas žingsnis, rodantis kreditorių pasitikėjimą „Auga Group“ pasirinktu keliu. Patvirtintoje (...) plano redakcijoje numatytas ketverių metų veiksmų planas, kuris leis iki 2029 metų visiškai atsiskaityti su kreditoriais, atkurti finansinį stabilumą bei užtikrinti ilgalaikį bendrovės veiklos tvarumą“, – rašoma pranešime.
Pasak įmonės, restruktūrizavimo planas apima didesnį kreditorių įsitraukimą – didžiausi kreditoriai turės galimybę deleguoti savo atstovus į nepriklausomą valdybą bei dalyvauti kreditorių komiteto veikloje.
Anot „Auga Group“, tai padės užtikrinti „atvirą komunikaciją ir konstruktyvų dialogą viso plano įgyvendinimo metu“.
„Vienas pagrindinių plano tikslų – sustiprinti „Auga Group“ pagrindines žemės ūkio veiklas. Vertinant realias galimybes atsiskaityti su kreditoriais, numatoma strategiškai atsisakyti dalies verslų ir turtinių aktyvų“, – teigiama pranešime.
Pasak įmonės, ypatingas dėmesys bus skiriamas pienininkystės segmentui, kurį planuojama atskirti ir išvystyti per naujai steigiamą Tvaraus pieno ūkių fondą.
Fondas vienys dešimt ūkių, kuriuos valdys nepriklausomas fondų valdytojas.
Anot įmonės, įgyvendinus planuojamus pokyčius, bus padidinta melžiamų karvių banda mažiausiai 50 proc., iki 5 tūkst. galvijų. Tikimasi, kad verslo vertė išaugs ir fondas galės būti pelningai realizuotas iki 2028 metų pabaigos, uždirbant apie 40 mln. eurų.
Dalį augalininkystės verslo planuojama sujungti į atskirą Augalininkystės fondą. Šiuo metu „Auga Group“ per dešimt dukterinių įmonių Raseinių-Jurbarko regione nuomos pagrindu valdo apie 11,5 tūkst. hektarų žemės.
„Šios įmonės bus konsoliduojamos ir paruoštos pardavimui, siekiant išnaudoti veiklos sinergiją bei padidinti galutinę jų vertę“, – rašoma pranešime.
Planuojama taip pat parduoti grupės įmones, kurios valdo apie 2,8 tūkst. hektarų nuosavos žemės. Šio turto rinkos vertė siekia apie 21,8 mln. eurų. Gautos lėšos bus pirmiausiai skirtos įsipareigojimams padengti, tarp jų – ir Žaliųjų obligacijų savininkams.
Dar vienas restruktūrizavimo plano etapas – grybų verslo, kurį plėtoja grupės įmonė „Baltic Champs“, pardavimas.
Iki 2029 metų pabaigos „Auga Group“ tikisi visiškai padengti savo finansinius įsipareigojimus, sumažindama skolą nuo 83,4 mln. eurų iki nulio.
„Po restruktūrizacijos bendrovė išlaikys vertingą finansinį dalyvavimą augalininkystės fonde bei turės galimybę realizuoti pienininkystės verslą, o gautos lėšos galės būti nukreiptos likusiems įsipareigojimams dengti ir, esant galimybei, išmokėti grąžą akcininkams“, – rašoma pranešime.
BNS anksčiau rašė, kad „Auga Group“ bendri kreditorių reikalavimai siekia 94 mln. eurų. Ginčijami reikalavimai daugiausiai susiję su bendrovės prievolėmis, pavyzdžiui, suteiktais laidavimais, garantijomis už kitas grupės bendroves, kurios taip pat restruktūrizuojamos.
„Auga Group“ pernai patyrė 32,4 mln. eurų audituoto grynojo nuostolio – beveik dukart daugiau nei 2023 metais (18,4 mln. eurų), jos pajamos augo 10,6 proc. iki 85,6 mln. eurų (77,4 mln. eurų).
Be to, grupės auditoriai pareiškė abejonių dėl bendrovės ir grupės gebėjimo tęsti veiklą.
Įmonės restruktūrizavimo bylą teismas iškėlė sausio 6 dieną.
K. Juščius yra sakęs, kad restruktūrizavimas inicijuotas patyrus finansinių iššūkių, kuriuos nulėmė infliacija ir augantys gamybos kaštai, nepastovios ekologinės žaliavinės produkcijos kainos.
