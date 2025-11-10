„Auga Group“ įmonė neišpirko 5 mln. eurų obligacijų, žada tai padaryti iki gruodžio 5-osios

Tačiau pirmadienį įmonė sumokėjo palūkanas obligacijų savininkams.
„Bendrovė („Auga Group“ – BNS) ir emitentas („AWG investment 1“ – BNS) deda maksimalias pastangas, kad pažeidimas būtų pašalintas per Ištaisymo laikotarpį ir obligacijos būtų išpirktos ne vėliau kaip iki gruodžio 5 dienos“, – per „Nasdaq“ biržą pranešė „Auga Group“.
Pasak jos, pagal obligacijų sąlygas jų neišpirkimas lapkričio 10 dieną savaime nėra laikomas įsipareigojimų nevykdymu, ir „AWG investment 1“ turi 20 darbo dienų ištaisyti šį pažeidimą.
Šių metų sausį skelbta, kad obligacijų savininkai nutarė nereikalauti išankstinio obligacijų išpirkimo. „Auga Group“ valdybos pirmininkas Kęstutis Juščius tuomet sakė, kad toks sprendimas leis įmonei toliau veikti, kad galėtų išpildyti įsipareigojimus laiku ir tinkamai.
Pernai rugpjūtį portalas „Verslo žinios“ skelbė, kad „AWG Investment 1“ uždaro platinimo metu iš profesionalių investuotojų pasiskolino 5 mln. eurų, išleisdama obligacijas su 14 proc. palūkanų norma. Pagrindinės obligacijos buvo užtikrintos kitos grupės bendrovės – grybų verslu užsiimančios „Baltic Champs“ 100 proc. kapitalo įkeitimu.
Obligacijų išpirkimo data yra šių metų lapkričio 8-oji (kadangi ji yra nedarbo diena, tai reali data – lapkričio 10-oji).
Pernai gruodį „Auga Group“ neišpirko 20 mln. eurų vertės žaliųjų obligacijų, kurias ji įsipareigojo išpirkti iki 2026 metų pabaigos, kaip numatyta ketverių metų bendrovės restruktūrizavimo plano projekte, kuriam anksčiau pritarė jos akcininkai.
