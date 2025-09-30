Restruktūrizuojamos „Auga Group“ pelnas šiemet augo 2,6 proc. iki 6,6 mln. eurų

Tuomet įmonės EBITDA siekė 6,43 mln. eurų.
„Auga Group“ bendrasis pelnas pirmąjį pusmetį, palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, sumažėjo nuo 3,45 mln. iki 2,82 mln. eurų, tačiau taip pat sumažėjo grynasis nuostolis. 2025 metų pirmąjį pusmetį jis siekė 4,3 mln. eurų, lyginant su 2024 metų pirmo pusmečio 6,87 mln. eurų nuostoliu.
Kaip skelbia grupė, tokį rezultatą pavyko pasiekti net ir fiksuojant 11 proc. mažesnes pajamas, kurios 2025 metų pirmąjį pusmetį siekė 30,77 mln. eurų. Pajamų sumažėjimą daugiausiai lėmė augalininkystės segmentas – per ataskaitinį laikotarpį buvo realizuotas mažesnis 2024 metų derlius.
„Nepaisant sudėtingų sąlygų dirbant restruktūrizavimo procesų aplinkoje, sugebėjome gerinti savo veiklos rezultatus. Labiausiai sumažintos augalininkystės sąnaudos ir valdymo išlaidos leidžia tikėtis ir geresnių 2025 metų antro pusmečio rezultatų. Pieninkystės verslas, kuriame esame suplanavę didžiausias investicijas ir plėtrą, pademonstravo rekordinius verslo rezultatus. Nuosekliai mažinami kaštai ir įsibėgėjantis restruktūrizavimo plano įgyvendinimas leidžia kryptingai judėti link mūsų įsipareigojimų kreditoriams išpildymo“, – teigė „AUGA group“ valdybos pirmininkas Kęstutis Juščius.
Anot įmonės, per pirmąjį pusmetį primelžto pieno kiekis išaugo 5 proc., tiek pat buvo sumažinta ir gamybos savikaina.
„Dėl didesnio primilžio ir išaugusių pieno supirkimo kainų šio segmento pajamos augo 20 proc., o bendrasis pelnas pasiekė 3,31 mln. eurų. Tai – net 3,8 karto daugiau nei pernai“, – sakė K. Juščius.
Kaip skelbė BNS, „Auga Group“ akcininkams ir kreditoriams rugpjūtį patvirtinus įmonės restruktūrizavimo planą, rugsėjo 2-ąją jam pritarė ir Vilniaus apygardos teismas.
Iki 2029 metų pabaigos „Auga Group“ tikisi visiškai padengti savo finansinius įsipareigojimus, sumažindama skolą nuo 83,4 mln. eurų iki nulio.
„Auga Group“ pernai patyrė 32,4 mln. eurų audituoto grynojo nuostolio – beveik dukart daugiau nei 2023 metais (18,4 mln. eurų), jos pajamos augo 10,6 proc. iki 85,6 mln. eurų (77,4 mln. eurų).
Naujausi komentarai