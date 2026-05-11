 Balandį elektra pigo visose Baltijos šalyse: kiek kaina traukėsi Lietuvoje?

2026-05-11 11:18
ELTOS inf.

Didmeninės elektros kainos balandžio mėnesį ir toliau mažėjo visose Baltijos šalyse. Labiausiai kainos traukėsi Lietuvoje – čia elektra pigo beveik trečdaliu, skelbia energetikos bendrovė „Elektrum Lietuva“.

Bendrovės duomenimis, vidutinė elektros kaina mūsų šalyje krito29 proc. iki 58,23 Eur/MWh, Latvijoje – 24 proc. iki 57,35 Eur/MWh, o Estijoje – 11 proc. iki 54,43 Eur/MWh.

„Elektrum Lietuva“ vadovė Neringa Petrauskienė teigia, kad elektros kainų mažėjimą regione lėmė mažesnis elektros poreikis ir tuo pat metu auganti atsinaujinančios energijos gamyba.

„Ypač sparčiai augo saulės elektrinių generacija, o Baltijos šalyse reikšmingai didėjo ir vėjo elektrinių gamyba. Nors importas iš Šiaurės šalių mažėjo, didesnė vietinė gamyba padėjo užtikrinti rinkos balansą ir mažesnes kainas“, – pranešime pažymėjo N. Petrauskienė.

Balandį elektros importas į Baltijos šalis sumažėjo 30 proc. Didžiausią įtaką tam turėjo 40 proc. sumažėję srautai iš Suomijos į Estiją per „Estlink“ jungtis – tam įtakos turėjo balandžio viduryje vykę planiniai remonto darbai. Tuo metu importas iš Lenkijos į Lietuvą sumažėjo 7 proc., tačiau srautai iš Švedijos į Lietuvą per „NordBalt“ jungtį išaugo 6 proc.

Tuo metu bendras elektros vartojimas Baltijos šalyse sumažėjo 9 proc. ir siekė 2 078 GWh. Lietuvoje vartojimo mažėjimas buvo ryškiausias ir siekė 11 proc. (863 GWh). Tuo metu Latvijoje  ir Estijoje atitinkamai 8 proc. (572 GWh) ir 7 proc. (644 GWh).

Elektros gamyba Baltijos šalyse balandį augo 5 proc. ir siekė 2 030 GWh. Lietuvoje pagaminta 949 GWh elektros energijos, arba 18 proc. daugiau, Latvijoje  ir Estijoje gamybos apimtys šiek tiek sumažėjo.

Dėl išaugusios generacijos Lietuva balandį pasigamino 110 proc. šaliai reikiamos elektros energijos. Latvijoje vietinė gamyba siekė 119 proc., o Estijoje – 62 proc. 

