Brangiausią šilumą gaminančioms įmonėms – 14,2 mln. eurų paramos

Ministras Žygimantas Vaičiūnas sako, jog atsinaujinus įrenginius šilumos kaina gyventojams galėtų sumažėti iki 20 procentų.
„Ši paramos priemonė leis sumažinti šilumos kainas daugiau nei trečdalyje Lietuvos savivaldybių. Jose šildymas šiandien gyventojams kainuoja brangiausiai, taip pat sumažins socialinę nelygybę ir energetinį skurdą bei padidins atsinaujinančių energijos išteklių dalį šilumos gamyboje“, – pranešime sakė energetikos ministras.
Gavusios paramą – kvietimą planuojama paskelbti dar šiais metais – įmonės galės pakeisti senus katilus naujais, efektyviais, iki 3 MW galios įrenginiais, naudojančiais vietinį biokurą ar kitus atsinaujinančius energijos išteklius.
Tokiu būdų planuojama įrengti ne mažiau kaip 40 MW galios pajėgumų. Paramos intensyvumas sieks 45 proc. tinkamų finansuoti lėšų, skelbia ministerija.
