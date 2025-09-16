Brangus draugo patarimas: Antanas Guoga prarado 1,5 mln. dolerių

„Praėjusią savaitę draugas patarė – pirk ATYR akcijas! Dabar minusas 1,5 mln. USD… Bet žinot ką? Gyvenime būtent taip ir yra – be kritimo nebūna pakilimo. Kiekvienas dugnas yra tramplinas aukštyn. Kiekviena nesėkmė – pamoka, kuri užgrūdina dar didesniems laimėjimams. Svarbiausia nenustoti ir judėti pirmyn!“ – feisbuke rašė verslininkas.
Vaistų kūrėjo „aTyr Pharma“ akcijų vertė pirmadienį smuko 80 proc. Kaip skelbia Reuters, eksperimentinis vaistas, skirtas tam tikros rūšies plaučių ligos gydymui, vėlyvosios stadijos tyrime nepasiekė pagrindinio tikslo, tad akcijos pasiekė rekordiškai žemą lygį.
Vaistas, vadinamas efzofitimodu, buvo tiriamas dėl plaučių sarkoidozės – ligos, dėl kurios susidaro mažos uždegiminių ląstelių sankaupos. Jos paveikia plaučius ir limfmazgius.
Nepaisant nesėkmės, bendrovė teigė, kad mato efzofitimodo vartojimo naudą ir susitiks su JAV Maisto ir vaistų administracija, kad peržiūrėtų rezultatus ir nuspręstų, kaip toliau elgtis.
