Briuselyje – svarstymai apie investicijas į transeuropinius energetikos ir transporto tinklus

Taryba sieks patvirtinti dalinį bendrąjį požiūrį dėl Europos infrastruktūros tinklų priemonės pasiūlymo, pranešė ministerija.
„Didesnis finansavimas tarpvalstybinės infrastruktūros plėtrai, investicijoms į karinio mobilumo projektus bei energetinio saugumo stiprinimui – tai vieni pagrindinių Lietuvos prioritetų derybose dėl 2028–2034 metų finansinės programos“, – rašoma pranešime.
Tikimasi, kad Europos tinklų paketas patenkins neatidėliotiną energetikos infrastruktūros poreikį ir pašalins kliūtis, kurios stabdo šios infrastruktūros ir atsinaujinančios energijos plėtrą.
