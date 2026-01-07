Ministras: 2028-aisiais siekiama pasigaminti visą Lietuvai reikalingą jos kiekį

„Būtent 2025 metai buvo rekordiniai metai Lietuvoje vertinant jau nuosavą elektros energijos gamybą. Ir būtent 2025-aisiais buvo net 70 dienų, kuomet mes daugiau pasigaminome elektros energijos negu suvartojome“, – LRT radijui trečiadienį sakė Ž. Vaičiūnas.
„Tai tikrai didelis skaičius, jeigu lygintume su 2024 metais, kai tokių dienų buvo tik penkios“, – pridūrė jis.
Anot ministro, pernai Lietuva importavo tik 28 proc. elektros, o daugiau nei 70 proc. pasigamino pati: „Tikimės, kad šiais metais dar bus instaliuota papildomų atsinaujinančių energetikos išteklių pajėgumų ir situacija dar labiau gerės.“
„Tikslas, kad 2028 metais 100 procentų pasigamintume visos elektros energijos, kiek suvartojame“, – teigė Ž. Vaičiūnas.
Pasak jo, pasiekti tokį rezultatą pavyko dėl gyventojų, kurie su valstybės parama investavo į saulės elektrines, bei komercinių saulės ir vėjo parkų.
„Pernai Lietuvoje iš viso buvo instaliuota 1,7 gigavato atsinaujinančių energijos išteklių pajėgumų, tiek saulės, tiek vėjo kartu sudėjus. Jeigu mes palygintume su bendrais pajėgumais Lietuvoje per visą laikotarpį nuo 2009 metų, tai trečdalis buvo padaryta pernai“, – aiškino energetikos ministras.
Buvęs energetikos ministras Dainius Kreivys yra sakęs, kad šalyje sparčiai vystantis atsinaujinančiai energetikai Lietuva 2028 metais galėtų pasigaminti 100 proc. suvartojamos elektros.
Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje nurodoma, kad Lietuvos elektros suvartojimas iki 2050-ųjų išaugs keliskart iki maždaug 70 teravatvalandžių per metus, o šalis taps visą reikalingą elektrą pasigaminančia bei ją eksportuojančia valstybe.
Lietuva dvigubins elektros eksportą per „LitPol Link“
Anot ministro, be kita ko, Lietuva šiemet ketina plėsti elektros eksporto pajėgumus per „LitPol Link“ jungtį su Lenkija – jis bus padvigubintas – nuo 180 iki 340 megavatų (MW).
„Jau šiais metais atversime didesnes eksporto galimybes per Lietuvos ir Lenkijos elektros jungtį „LitPol Link“ (...) praktiškai dvigubai tos apimtys bus padidintos“, – teigė ministras.
„Tai yra pakankamai aiški žinia investuotojams, kad jie gali tikėtis ir turės galimybę eksportuoti elektros energiją“, – pridūrė Ž. Vaičiūnas.
Pasak jo, „LitPol Link“ eksporto pajėgumai iki šiol buvo mažesni dėl vykdyto elektros sistemos sinchronizavimo.
