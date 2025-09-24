 Budrys ir Pakistano vicepremjeras pasirašė abiem šalims naudingą susitarimą

2025-09-24 16:35
BNS inf.

Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys Niujorke ir Pakistano vicepremjeras Ishaqas Daras (Išakas Daras) pasirašė susitarimą dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo.

Budrys ir Pakistano vicepremjeras pasirašė abiem šalims naudingą susitarimą / Užsienio reikalų ministerijos nuotr.

Kaip pranešė Užsienio reikalų ministerija (URM), tai paskatins glaudesnį prekybinį bendradarbiavimą ir naujų partnerystės ryšių plėtrą, ypač informacinių technologijų srityje.

Užsienio reikalų ministrų susitikime aptartas Pakistano siekis stiprinti ekonomines partnerystes su Europos Sąjungos valstybėmis.

K. Budrys išreiškė palaikymą Pakistano pastangoms užtikrinti ekonominį ir politinį stabilumą regione.

Ministras su Pakistano kolega taip pat aptarė instrumentalizuotos migracijos keliamas grėsmes.

