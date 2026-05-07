Budrys Šveicarijoje aptarė investicijų pritraukimo į Lietuvą galimybes

Kaip ketvirtadienį pranešė Užsienio reikalų ministerija, taip pat aptarta regiono saugumo stiprinimo būtinybė bei bendradarbiavimas aukštųjų technologijų ir gynybos srityse.
„Lietuva yra patikima partnerė, siūlanti palankią aplinką inovacijoms, pažangiai pramonei ir gynybos sektoriaus plėtrai. Investuotojams siūlome greitį, lankstumą ir stiprią valstybės partnerystę įgyvendinant strateginius projektus“, – pranešime cituojamas K. Budrys.
Pasak URM, susitikime su „EQT Group“ aptartos privataus kapitalo investicijų galimybės Lietuvoje, ypatingą dėmesį skiriant technologijų, gyvybės mokslų, infrastruktūros ir tvarios energetikos projektams.
Taip pat diskutuota apie investicinės aplinkos stiprinimą regione ir ilgalaikio kapitalo svarbą ekonomikos augimui.
Su „MBDA Deutschland“ atstovais ministras aptarė bendradarbiavimą gynybos pramonės srityje, technologijų plėtrą bei galimas partnerystes, kurios prisidėtų prie Lietuvos ir viso regiono saugumo stiprinimo.
„Pabrėžta, kad glaudesnis bendradarbiavimas su Europos gynybos pramonės lyderiais yra svarbus siekiant stiprinti nacionalinius gynybos pajėgumus ir užtikrinti tiekimo grandinių patikimumą“, – teigia ministerija.
Vizito metu taip pat akcentuota Lietuvos įsipareigojimų NATO ir Europos Sąjungai svarba bei būtinybė stiprinti kolektyvinį saugumą dabartinių geopolitinių iššūkių kontekste.
