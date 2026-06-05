Būstų renovacijai, socialiniam būstui – 422 mln. eurų paramos

Tokios apimties Lietuvos Socialinio klimato planą patvirtino Europos Komisija, penktadienį pranešė Aplinkos ministerija.
Apie 270 mln. eurų bus skirta daugiabučių renovacijai – jos užteks 37 tūkst. butų visoje Lietuvoje atnaujinti.
Dar 100 mln. eurų numatyta vienbučių ir dvibučių namų atnaujinimui, 35 mln. eurų – 278 naujų A++ energinio naudingumo klasės socialinių būstų statybai arba įsigijimui.
Ministerijos teigimu, daugiausiai paramos teks šildymo kompensacijas gaunantiems gyventojams – jiems bus padengiama iki 85 proc. renovacijos išlaidų.
„Plane numatytos investicijos bus skirtos tiems, kuriems labiausiai reikia pagalbos sumažinti energijos suvartojimą, išlaidas šildymui bei pagerinti gyvenimo sąlygas“, – pranešime sakė ministras Kastytis Žuromskas.
Pasak jo, 67 proc. šalies gyvenamųjų pastatų yra žemos energinio naudingumo klasės.
Iki 2032 metų Lietuva ketina investuoti apie 884 mln. eurų Socialinio klimato fondo lėšų, iš kurių 663 mln. eurų skirs ES.
(be temos)