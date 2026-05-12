Centrinis bankas: Lietuvos obligacijų rinka pernai pritraukė dukart daugiau lėšų

„OMX Vilnius“ grąžos indeksas (pagrindinis Lietuvos akcijų rinkos indeksas, parodantis bendrąją į jį įtrauktų akcijų grąžą) padidėjo ketvirtadaliu, emitentų skaičius augo šešiais – iki 76.
Anot LB, dažniausia emisijų trukmė būdavo iki metų (beveik pusės emisijų), o nominalioji vertė – iki 0,5 mln. (70 proc.). Didžiausia emisijų vertė viršijo 10 mln. eurų, jos sudarė 4 proc. visų emisijų, o trukmė – daugiau nei 5 metai (2 proc. visų emisijų).
Dažniausiai už obligacijas siūlė mažiau nei 6 proc. palūkanas (45 proc. atvejų), tačiau pasitaikė daugiau nei 12 proc. palūkanų (4 proc. atvejų).
Nuo 2024 metų Baltijos šalių kapitalo rinkos dalyviams buvo pasiūlyta naujovė – viešai siūlant vertybinius popierius, kurių vertė 1–8 mln. eurų per metus, galima skelbti tik vieną, anglų kalba parengtą informacinį dokumentą.
Nuo 2024 metų liepos iki praėjusių metų pabaigos pusė visų pagal bendro informacinio dokumento reikalavimus išleistų emisijų buvo išplatintos visose trijose Baltijos valstybėse: 35 Lietuvos bendrovės išleido 42 emisijas, vertybinių popierių nominalioji vertė siekė beveik 190 mln. eurų.
Pernai pagal informacinio dokumento reikalavimus obligacijas platino 24 bendrovės. 29 emisijomis iš viso pritraukta 104 mln. eurų (nominaliąja verte). Visose trijose Baltijos šalyse išplatinta 14 emisijų, jomis 14 bendrovių pritraukė 77 mln. eurų.
2024 metais Baltijos šalyse obligacijas pagal informacinį dokumentą platino 6 bendrovės, per 6 emisijas pritraukusios 35 mln. eurų. Iš viso tuomet tokiu būdu per 12 emisijų pritraukta 47 mln. eurų.
