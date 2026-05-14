Dėl baltarusiškų trąšų tranzito iš JAV pusės atsiranda spaudimas?

Apie tai BNS patvirtino keli frakcijos posėdyje dalyvavę socialdemokratai, kalbėję su anonimiškumo sąlyga. Anot jų, K. Budrys tiksliai pavartojo žodį spaudimas.
Panašią informaciją anksčiau ketvirtadienį paskelbė naujienų portalas „Lrytas“.
BNS šaltinių teigimu, ministras posėdyje teigė, kad spaudimas taikomas ne tik Lietuvai, bet ir kitoms regiono valstybėms, per kurias tranzitas galėtų vykti. Visgi Lietuva laikoma pačiu patraukliausiu keliu trąšų nugabenimui iki Baltijos jūros.
K. Budrys frakcijai aiškino, kad JAV ir anksčiau bandė aiškintis galimybes vežti trąšas, pavyzdžiui, su sąlyga, jeigu jas iš Baltarusijos įmonės „Belaruskalij“ dar šioje šalyje pirktų amerikiečių įmonė, taip verčiant prekes neva „amerikietiškomis“.
Taip pat svarstytas scenarijus gabenti trąšas humanitariniais pagrindais.
Visgi Lietuvos pareigūnai yra įsitikinę, kad bet kokią baltarusiškų trąšų tranzito galimybę stabdo ES sankcijos, kurios vieneriems metams buvo pratęstos vasarį.
K. Budrys ketvirtadienį žurnalistams atsisakė patvirtinti uždarame socdemų frakcijos posėdyje pasakytus žodžius, bet sakė, kad iš JAV pusės esama „papildomo aktyvumo“ trąšų tranzito klausimu.
„Situacija šiek tiek keičiasi. Galiu pasakyti, kad suaktyvėjimas yra“, – Seime teigė K. Budrys.
Anot jo, Lietuvos pozicija šiuo klausimu nesikeičia, ir ji yra bendra su Europos Sąjunga, pratęstusia sankcijas baltarusiškoms trąšoms.
BNS rašė, kad Lietuva nuo 2022-ųjų vasario 1-osios yra sustabdžiusi baltarusiškų kalio trąšų tranzitą po to, kai JAV 2021 metais pritaikė sankcijas didžiausiai Baltarusijos kalio trąšų gamintojai „Belaruskalij“, reaguodama į žmogaus teisių pažeidimus, represijas prieš pilietinę visuomenę ir neskaidrius prezidento rinkimus Baltarusijoje.
Šiemet JAV šias sankcijas atšaukė, kai Aliaksandro Lukašenkos režimas paleido dalį politinių kalinių.
K. Budrys socdemų frakcijai sakė, kad dvišaliai santykiai su Baltarusija dabar blogėja, nes Minskas išnaudoja santykių šiltėjimą su JAV, siekdamas padidinti Lietuvai spaudimą.
