DI smėliadėžės įgyvendinimui regionuose – 3 mln. eurų ES fondų lėšų

Kiekvienam iš regionų bus padalinta po 1,5 mln. eurų Europos Sąjungos fondų lėšų, o projektą įgyvendins Inovacijų agentūra, pirmadienį pranešė ministerija.
Jos teigimu, smėliadėžių tikslas – sudaryti galimybes Lietuvos įmonėms realiomis sąlygomis išbandyti savo DI sprendimus bei užtikrinti atitiktį su ES DI aktu.
„Mūsų tikslas – kad Lietuvos įmonės ne tik naudotųsi DI, bet ir pačios kurtų inovatyvius ir patikimus sprendimus, kurie konkuruoja pasauliniu mastu. Projektas suteiks joms tam reikalingas sąlygas, įrankius ir saugią erdvę eksperimentuoti“, – pranešime sakė ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas.
Anot ministerijos, įgyvendinant projektą bus viešai teikiama informacija apie ES DI aktą ir pagalba įgyvendinimui, o atrinktoms įmonėms bus sudaromos testavimo galimybės ir užtikrinama prieiga prie didelio našumo skaičiavimo (HPC) išteklių.
Taip pat atrinktoms įmonėms nuo 2026 m. pirmojo ketvirčio bus teikiamos konsultacijos, kurių pagalba bus sumažinta administracinė našta, sukeliama dėl atitikties su nauju ES reguliavimu.
Naujausi komentarai